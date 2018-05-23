На протяжении двух месяцев все участники проекта проходили обучение в школе–студии Rock School по игре на различных музыкальных инструментах и вокалу.

В яркой борьбе сошлись две команды:

• Команда шоуменов: четверо известных ведущих города, представляющих Первый Клуб Шоуменов

• Команда бизнесменов: семь успешных предпринимателей, владельцев крупных компаний Барнаула.

Концерт открыла команда шоу-бизнеса. Ее участники зажгли под песни "Лесник" группы Король и Шут и "Прекрасное далеко" панк-группы "Приключения Электроников".

"Первый клуб шоуменов объявляет сердечную благодарность НАШЕ Радио Барнаул и всему коллективу Rock Sсhool. Заниматься с педагогами школы было очень комфортно, очень легкая и дружественная обстановка! Ну и, конечно, плюс в том, что они сами являются выступающими музыкантами! Очень рады, что Слава Климашин поддержал этот проект! Всем рекомендуем учиться року у этих ребят!" - поделился впечатлениями Илья Черняев, участник команды шоу-бизнеса.

Команда бизнеса представила на суд зрителей и жюри всем известные песни "Лайки" группы "Би-2" и "Не отпускай", пожалуй, самой самобытной отечественной певицы Земфиры.

"Хотелось бы высказать слова благодарности в адрес наших замечательных педагогов, Светлане, Тимофею, отдельное уважение самому крутому гитаристу Климашину Вячеславу. Ребята, вы показали нам, какой мир разный. Уверен, мы только в начале пути!" - говорит участник команды бизнеса Сергей Поляков.

Весь концерт в воздухе витала настоящая рок-атмосфера и драйв. Выступления участников оценивали несколько членов жюри, которые не понаслышке знают, что такое настоящий русский рок:

Вячеслав Климашин — руководитель музыкальной школы-студии Rock Sсhool, лидер рок-группы U-571

Дмитрий Акатьев — PR — менеджер концертного агентства "ТриГрупп", ведущий мероприятий

Михаил Банушкин — опытный музыкант Барнаула. Участник групп: Cover Band ZZ POP, Paramaribo, Глебан и Мишган. В прошлом гитарист и бэк-вокал гр.Альянс.

По единогласному решению жюри победителем Рокабитвы "ШоуVSБизнес" стала команда бизнеса.

Огня добавили живые выступления барнаульских команд из проекта "Наши22"

По ссылкам можно послушать песни групп из проекта "Наши22"

"U-571"

"Волны"

"Третий Рим"

Илья Нузиров

"РЭТОР"

СсеВераНайуХъ

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Мира Край

Музыкальная школа Rock School – уникальное учебное заведение для реализации музыкальных талантов и желаний. В школе проходит обучение вокалу и игре на музыкальных инструментах.

"Rock School" для каждого ученика — это увлекательный путь от обучения до создания собственной рок-группы.

Телефон: 690-130

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