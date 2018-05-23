Среда, 23 Май, 10:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,26
€ 72,24
479027
8°
Обь
418см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Знание - свет: гендиректор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев
Новости

Рок жив: кто победил в грандиозной #Рокабитве

, ИА "Амител"
Отчетный концерт Рокабитвы "ШоуVSБизнес" от НАШЕ Радио Барнаул и музыкальной школы-студии Rock School прошел 20 мая

На протяжении двух месяцев все участники проекта проходили обучение в школе–студии Rock School по игре на различных музыкальных инструментах и вокалу.

В яркой борьбе сошлись две команды:

• Команда шоуменов: четверо известных ведущих города, представляющих Первый Клуб Шоуменов

• Команда бизнесменов: семь успешных предпринимателей, владельцев крупных компаний Барнаула.

Концерт открыла команда шоу-бизнеса. Ее участники зажгли под песни "Лесник" группы КняZz и "Прекрасное далеко" панк-группы "Приключение Электроника". 

"Первый клуб шоуменов объявляет сердечную благодарность НАШЕ Радио Барнаул и всему коллективу Rock Sсhool. Заниматься с педагогами школы было очень комфортно, очень легкая и дружественная обстановка! Ну и, конечно, плюс в том, что они сами являются выступающими музыкантами! Очень рады, что Слава Климашин поддержал этот проект! Всем рекомендуем учиться року у этих ребят!" - поделился впечатлениями Илья Черняев, участник команды шоу-бизнеса. 

Команда бизнеса представила на суд зрителей и жюри всем известные песни "Лайки" группы "Би-2" и "Не отпускай", пожалуй, самой самобытной отечественной певицы Земфиры.

"Хотелось бы высказать слова благодарности в адрес наших замечательных педагогов, Светлане, Тимофею, отдельное уважение самому крутому гитаристу Климашину Вячеславу. Ребята, вы показали нам, какой мир разный. Уверен, мы только в начале пути!" - говорит участник команды бизнеса Сергей Поляков.

Весь концерт в воздухе витала настоящая рок-атмосфера и драйв. Выступления участников оценивали несколько членов жюри, которые не понаслышке знают, что такое настоящий русский рок:
Вячеслав Климашин — руководитель музыкальной школы-студии Rock Sсhool, лидер рок-группы U-571
Дмитрий Акатьев — PR — менеджер концертного агентства "ТриГрупп", ведущий мероприятий
Михаил Банушкин — опытный музыкант Барнаула. Участник групп: Cover Band ZZ POP, Paramaribo, Глебан и Мишган. В прошлом гитарист и бэк-вокал гр.Альянс.

По единогласному решению жюри победителем Рокабитвы "ШоуVSБизнес" стала команда бизнеса.

Огня добавили живые выступления барнаульских команд из проекта "Наши22"

По ссылкам можно послушать песни групп из проекта "Наши22"
"U-571"
"Волны" 
"Третий Рим" 
Илья Нузиров 
"РЭТОР"
СсеВераНайуХъ 
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ 
Мира Край 
Музыкальная школа Rock School – уникальное учебное заведение для реализации музыкальных талантов и желаний. В школе проходит обучение вокалу и игре на музыкальных инструментах. 
"Rock School" для каждого ученика — это увлекательный путь от обучения до создания собственной рок-группы.
Телефон: 690-130
Адрес: Пушкина, 38 А, корпус 2

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

23.05.2018 10:01
гость

Мне понравились парни, которые первые выступали. Жаль они всего 2 песни спели

0  0
23.05.2018 10:15
Митенька ржевский

Это не рок, а балаган. Рок закончился в 1986 году.
И тем более глупо называть панк "роком".
Так поступают только ТП.

0  0
23.05.2018 10:36
Kmi

Песня "Лесник" - это гр Король и Шут

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:40
Треть россиян ждет, что новое правительство будет работать лучше 1
10:32
Мария Шарапова вошла в ТОП-100 самых популярных спортсменов мира 0
10:21
То снег, то дождь, то солнце: барнаульцы делятся снимками погоды в соцсетях 0
10:13
Следователи проверят педагога, оскорблявшего и унижавшего четвероклассников 7
10:04
Автомобиль такси влетел в маршрутку в Бийске 0
10:00
Мой сын будет жить: помощь Олегу с диагнозом ДЦП 0
09:50
В Раде объяснили, почему Крымский мост "принадлежит" Киеву 4
09:36
Назван размер груди, делающий женщин счастливыми 6
09:30
Рок жив: кто победил в грандиозной #Рокабитве 3
09:24
Пожаловавшаяся Путину на отсутствие лечения девушка умерла от рака 16
09:13
Два участка дорог перекроют в центре Барнаула на несколько недель 4
09:09
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 5,7% 11
09:00
Знание – свет: гендиректор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев
Читатели Amic.ru могут задать любой вопрос по теме, которая касается деятельности компании
08:57
Дума рассмотрит законопроект о штрафах за самовольные постройки 0
08:43
Штормовая среда началась в Барнауле с восьмибалльных пробок 0
08:24
СМИ Польши: Украина потеряет миллиарды, если выйдет из СНГ 1
08:02
Женщина у руля: как бизнес-леди запустила производство дорожных знаков
История о том, что помогает Евгении Гущиной руководить "мужским" предприятием
07:50
Жителей Алтая предупреждают о фейковых письмах от судебных приставов 0
07:34
Крутая бабушка: зачем жительница Барнаула едет на чемпионат мира по футболу 1
07:30
Не Дугиным единым: сколько заработали барнаульские чиновники в 2017 году 15
07:22
Как россияне будут отдыхать на День России 12
07:15
Опасная травка: что такое поллиноз и как от него уберечься 2
07:03
Двухуровневую квартиру в доме под охраной продают в Барнауле за 8,5 млн руб 7
06:48
Путешествия и приключения: удивительные снимки из разных уголков планеты 0
06:32
Хранительницы порядка: прекрасные девушки-полицейские со всего мира 0
06:23
На злобу дня: интернет-шутки об отключении горячей воды 14
06:14
Ливни с грозами и градом: Алтайский край 23 мая живет в режиме шторма 0
06:01
Цены кусаются: топливо продолжает стремительно дорожать в Алтайском крае 14
05:55
Правительство выделило 400 млн руб. Алтаю на помощь пострадавшим от паводка 0
04:41
NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце 0
03:40
Ученые назвали средство от преждевременной смерти 0
02:48
Минфину поручено проработать вопрос о снижении акцизов на топливо 4
01:40
Российский ученый изобрел видеоокна для общественного транспорта 3
00:45
Ученые: не спать по ночам опасно для здоровья 2
23:46
Полиция ищет жителей Иркутска, которые выпороли ремнем попрошайку 1
23:37
Девочку с мальчиком разыскивают в Барнауле из-за кражи самоката 3
23:17
Ураган с градом накрыл Барнаул вечером 22 мая 0
22:56
Правительство России планирует снизить акцизы на ГСМ 4
22:28
Жительница России стала майором полиции в 100 лет 1
22:04
Жительница Барнаула погибла под колесами КамАЗа 1
21:53
Составлен рейтинг доверия россиян к силовым структурам 0
21:34
Украинский экс-министр признал, что Крыму лучше живется в составе России 2
21:19
Песков посоветовал верить Путину в вопросе испытаний российских ракет 5
20:44
Названо число осужденных за коррупцию в первом квартале 2018 года 0
20:25
Захарова отреагировала на призыв депутата Украины уничтожить Крымский мост 2
20:16
Медведев отметил стеснительность членов нового правительства 1
19:46
Рабочих на Алтае судят за причинение смерти и тяжелой травмы коллегам 0
19:20
Глава Псебая уволился после бунта из-за убийства многодетной матери 4
19:08
Коротко о главном: гейзеры в Барнауле, скандал в КПРФ и доходы слуг народа
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 мая
18:39
Медведев пообещал новому кабмину много непростой работы 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.