Фото: city.ska.ru

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края заключило концессионное соглашение с ООО "Арена" на строительство ледового дворца в городе Рубцовске. Соответствующее распоряжение 16 мая подписал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Ориентировочная стоимость объекта составляет 215 миллионов, и арена должна быть сдана в эксплуатацию уже в 2020 году.

Как рассказал Amic.ru заместитель начальника управления спорта и молодежной политики региона Александр Филиппов, с 2018 года тема строительства спортивных объектов за счет бюджетных денег отошла на второй план. Было проанализировано, что не все такие спортивные сооружения пользуются популярностью. Теперь возводить спортивные арены в крае намерены с помощью концессионных соглашений. Дворец в Рубцовске — первый подобный проект. Его будут реализовывать в два этапа. Ожидается, что в июне управление спорта и ООО "Арена" подготовят все необходимые документы и на разработку проекта уйдет не более 5 месяцев. Планируется, что работы начнутся уже в этом году.

Общая стоимость работ — 215 миллионов. Из них ООО "Арена" в 2018 году получит 80 миллионов, в 2019 году — 40 миллионов. Остальную сумму компания обязана будет добавить из собственных средств. Это около 100 миллионов рублей. После введения объекта в эксплуатацию управление возместит эту сумму равными частями в течение 7 лет. При этом объект будет полностью находиться на балансе ООО "Арена", которое будет содержать его за свой счет. При этом уже есть договоренность между властями и инвестором, что рубцовские ребята из ДЮСШ будут заниматься на новеньком льду раз в неделю бесплатно.

Как пояснил Amic.ru директор ООО "Арена" Максим Бурденко, ледовый дворец будет рассчитан на 300 человек и в целом будет похож на "Карандин-Арену" в Барнауле, которую возвели в 2015 году. Также для команд приезжих там будет располагаться хостел на 30 человек, кафе на 40 посадочных мест, спортивный магазин. Планируется, что помимо льда для хоккеистов рядом будет находиться каток для занятий фигурным катанием. Краевые власти рассчитывают, что в Рубцовске после возведения объекта будут проходить различные соревнования, включая матчи "Ночной хоккейной лиги".

Максим Бурденко добавил, что в ООО "Арена" в ближайшее время не намерены вкладывать деньги в другие объекты и сосредоточат все силы на дворце в Рубцовске. Что касается ледовой арены в Бурятии за миллиард рублей, строительством которого заинтересованы в компании, то этого не стоит ждать в ближайшие годы.

Вопрос о строительстве дворца в Рубцовске обсуждался несколько лет. Все работы должны были начаться в 2017 году за счет краевой адресной инвестиционной программы. Тогда его оценили в 105 миллионов рублей. В итоге проект решили улучшить, доработать и привлечь к нему частного инвестора.

Ранее сообщалось, что в 2019 году продолжится строительство ледовой арены "Алтай" на проспекте Сибирском. Его будет достраивать всё та же компания "Арена". Сумма работ не должна превышать 600 миллионов рублей.