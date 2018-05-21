Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении националиста, лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.​

"Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения", — огласила постановление судья.

Ранее защита Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак обжаловала приговор, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима за возбуждение ненависти, разбой, хулиганство и порчу имущества.

Суд также приговорил еще девятерых фигурантов по делу "Реструкта" к срокам от трех до девяти лет лишения свободы. Следствие установило, что в 2013-2014 годах активисты движения нападали на педофилов и наркоторговцев с газовыми баллончиками, электрошокерами и металлическими дубинками.

Марцинкевич участвовал в созданном им в 2013 году движении "Оккупай-педофиляй": участники движения вычисляли педофилов и устраивали против них акции устрашения. В январе 2014 года его задержали на Кубе и депортировали в Россию. В июне 2017 года он был признан виновным и осужден на десять лет колонии. Написанная им книга "Реструкт" была внесена в реестр экстремистских материалов.