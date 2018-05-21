Остановка водителей ради селфи — самое распространенное нарушение правил дорожного движения с момента открытия движения на Крымском мосту, сообщили представители инфоцентра "Крымский мост".

Отмечается, что во время фотографирования автомобилисты создают помехи движению, а представителям подразделения транспортной безопасности все чаще приходится проводить с ними профилактические беседы.

Одними из наиболее популярных для селфи мест стали арочный пролет и въезд с Таманского берега.

В минувшие выходные на Крымском мосту был установлен рекорд трафика: 19 мая по нему проехали 20 тысяч транспортных средств, а 20-го — 23,1 тысячи. За пять суток с момента открытия движения всего по Крымскому мосту проехали в оба конца почти 90 тысяч различных видов транспорта.

Ранее глава компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил о том, что Крымскому мосту ремонт не потребуется в ближайшие 100 лет.