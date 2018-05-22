В2В выставка — это коммуникационная площадка, где каждый, кто верит в потенциал малого и среднего предпринимательства Алтайского края, может свободно вести диалог о настоящем и будущем предприятий торговли и услуг. Мероприятие пройдет 30 мая 2018 г. по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19.

Благодаря поддержке и участию партнеров "Media МОСТ" выставка совместит в себе не только элементы экспозиции с представленным ассортиментом от различных индустрий, но и расскажет об уникальных бизнес-знаниях и технологиях.

Специализированная В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса – это:

более 20 экспонентов с подарками для каждого участника;

площадь экспозиции — третий этаж здания;

более 500 участников;

зона нетворкинга;

локации бизнес-игр с модераторами;

2 круглых стола.

​Разделы выставки:

банки, инвестиции, кредиты, финансовые инструменты;

консалтинг, сервис, оборудование и технологии для малого бизнеса;

госконтракт, государственные, региональные и муниципальные закупки;

рекламные технологии, маркетинг, продвижение, медиарынок;

информационные технологии, it-технологии, связь, телекоммуникации, безопасность.

В чём ценность выставки? Во-первых, это мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет возможность одновременно решать множество бизнес-задач — сбытовых, производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных. Во-вторых, выставки привлекают посетителей высокого статуса — первых лиц компаний и других сотрудников, обладающих полномочиями принимать решения. Потому что значительная часть работы этих людей заключается именно в том, чтобы принимать эффективные решения. Для этого им необходима достоверная информация, прямой контакт с потенциальными поставщиками и партнерами, возможность, не тратя лишнее время и деньги, проводить деловые встречи и получать точное представление о продуктах. Выставки обеспечивают им все необходимые условия для выполнения своей работы.

По данным исследований, 83% посетителей выставок формата b2b имеют "покупательную способность", то есть обладают полномочиями принимать решения или влияют на решения о покупке.

Кроме того, мероприятия такого плана имеют эффект "нейтральной территории". Выставкам свойственна особая атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует установлению контактов.

А также выставки содержат в себе эмоциональную ценность. Выставки позволяют оказаться в одном пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре внимания клиентов, партнёров, представителей власти, СМИ.

Совокупность названных преимуществ делает выставки поистине незаменимым средством продвижения товаров и услуг и развития бизнеса.

Приходите, смотрите, изучайте, фотографируйте, интересуйтесь - возможно, именно здесь сможете купить услугу и взять выгодные контакты.

Подробнее о выставке можно узнать здесь.

Алтайский край, г. Барнаул

ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 (3852) 22-92-59

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