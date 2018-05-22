Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульцы третий год подряд становятся свидетелями серьезных обрушений грунта и асфальта на проспекте Красноармейском.

В данный момент огромный провал зияет на пересечении одной из главных городских магистралей с улицей Песчаной. Об обрушении газона и тротуара в этом районе портал Amic.ru сообщал еще на прошлой неделе. Причина обвала грунта привычна – в городе идет опрессовка.

Обращает на себя внимание, что внушительные участки вдоль проспекта Красноармейского уходят под землю с завидным постоянством.

Так, в памяти горожан еще свежо, как 20 мая 2016 года у гостиницы "Турист" в огромный провал рухнул автомобиль. На этот инцидент обратила внимание даже иностранная пресса – в частности, британское издание The Daily Mirror. Кстати, в тот год этот участок затем обрушился повторно.

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А в прошлом году во время масштабного ремонта проезжей части Красноармейского проспекта кипели страсти на перекрестке с улицей Молодежной. Тогда только что уложенный свеженький асфальт обрушился на переезде через трамвайные пути.

Вся история затянулась на месяц – провал заделывали не один раз, а потом и вовсе было заявлено о необходимости вскрытия дорожного полотна, чтобы оценить масштабы проблемы. Проблемой, кстати, назывались бесхозные сети.

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И вот в этом году на проспекте Красноармейском вновь встал вопрос о провале грунта. На сей раз на пересечении с улицей Песчаной. Масштабы обрушения запечатлела фотокорреспондент портала Amic.ru.