Четырех жителей Барнаула обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств с использованием тайников-закладок, сообщает прокуратура Алтайского края.

Отмечается, что подозреваемые получали от неустановленных лиц наркотические средства в крупном размере через тайники-закладки, а после формировали розничные закладки на территории Барнаула. Клиентов они находили с помощью интернета.

Информацию о продажах они передавали соучастникам, получая за выполнение своих функций деньги путем переводов через существующие электронные системы платежей.

При досмотре обвиняемых было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, которое обвиняемые хранили в целях дальнейшего сбыта.

Некоторые обвиняемые являлись потребителями наркотических средств, в связи с чем в арендованной ими квартире было также изъято наркотическое средство растительного происхождения в значительном размере, которое хранили для личного употребления.

Всем предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также в незаконном сбыте наркотических средств. Одной обвиняемой также предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.

"За совершение оконченного преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы", — отмечается в сообщении прокуратуры.