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Потолок упал на детей в подмосковной школе после капремонта за 30 млн руб.

, ИА "Амител"
Сейчас на месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего

Следователи проверяют информацию об обрушении потолка на учащихся средней школы №2 в подмосковном Ступине, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. "Однако также сообщается, что капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года, на его проведение было затрачено более 30 миллионов рублей", — отметила Врадий.

Сейчас на месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее местный депутат Николай Кузнецов на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал фотографии обвалившегося во время урока потолка. Он заявил, что недавно в здании проводился дорогостоящий капитальный ремонт. Также пообещал направить депутатские обращения в СК с требованием возбудить дела против осуществлявших ремонт подрядчиков, а также школьного руководства и районных чиновников.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.05.2018 23:06
- гость -

к такому потолку нежелательно монтировать армстронг

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