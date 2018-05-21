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Частный дом сгорел в Барнауле: люди успели выйти

, ИА "Амител"
О причинах возникновения пожара не сообщается

В Барнауле сгорел дом на улице Индустриальной, район Осипенко, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам очевидцев, пострадавших нет — все успели выйти. О причинах возникновения пожара не сообщается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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