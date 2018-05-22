Новый состав Барнаульской гордумы, избранный на 5 лет в сентябре 2017 года, впервые отчитался о своих доходах. Декларации 40 народных избранников выложены на офсайте БГД. Как следует из документов, самым богатым среди своих коллег стал учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер (избирался от "Единой России"). Он отчитался за 105,4 млн рублей.

Прошлый рекордсмен Андрей Солодилов (был выбран в качестве самовыдвиженца) задекларировал 22,307 млн рублей (было 16,5 млн рублей), что не позволило ему тем не менее войти хотя бы в тройку наиболее финансово обеспеченных депутатов.

После Александра Тайчера, уступая ему почти вдвое, идет индивидуальный предприниматель Кристина Юстус (ЛДПР). Судя по ее декларации, бизнесвумен заработала в 2017 году 54,736 млн рублей.

Далее в "табели о рангах" расположился Александр Локтев (ЕР). В прошлом году он задекларировал 42,158 млн рублей. Немного уступил ему другой представитель "партии власти" Евгений Барсуков (40,763 млн рублей).

Топ-6 замыкает Ксения Белоусова (ЕР), директор все того же ООО ИСК "Алгоритм" с доходом в размере 13,09 млн рублей.

В первую десятку депутатов БГД с наиболее высокими доходами также вошли: Егор Банщиков ("Справедливая Россия", 9,53 млн рублей), Алексей Меркулов (ЕР, 7,2 млн рублей), Марат Жумадилов (ЕР, 5,929 млн рублей) и Алексей Скосырский (ЛДПР, 5,573 млн рублей).

Отметим, что "миллионерами" являются еще 13 человек, включая председателя Барнаульской гордумы и по совместительству ректора АГИК Галину Буевич (2,521 млн рублей, представляет в городском парламенте ЕР).

Наиболее низкие доходы в 2017 году показал Петр Пугаев из КПРФ. Кладовщик заработал 112,3 тысячи рублей. Между тем в пользовании у него есть квартира в 42,4 кв. м, а передвигается депутат, как следует из документа, на Toyota Camry.

Вдвое больше заработал Евгений Кулешов (ЕР) – 244,8 тысячи рублей. Александр Обидин из "Справедливой России" показал 275,5 тысяч рублей.

К слову, столь явного дисбаланса в доходах (почти в 1000 раз) между наиболее богатым и наиболее бедным депутатами в истории БГД еще не было.

Из супругов депутатов городской думы обращают на себя внимание доходы вторых половинок Александра Тайчера (9,905 млн рублей), Евгения Барсукова (8,654 млн рублей), Романа Репы (8,531 млн рублей), Ксении Белоусовой (3,589 млн рублей) и Андрея Солодилова (2,897 млн рублей).

Что касается недвижимости и транспортных средств, которыми владеют народные избранники – об этом в следующем материале портала Amic.ru. Поверьте, там есть на что посмотреть – от грузовика Tatra до внедорожника Hummer и Mercedes-Benz премиум-класса.

Пока же перечислим доходы всех 40 депутатов БГД, начиная с наибольшего:

Александр Тайчер (ЕР) – 105,454 млн рублей;

Кристина Юстус (ЛДПР) – 54,736 млн рублей;

Александр Локтев (ЕР) – 42,158 млн рублей;

Евгений Барсуков (ЕР) – 40,763 млн рублей;

Андрей Солодилов (самовыдвиженец) – 22,307 млн рублей;

Ксения Белоусова (ЕР) – 13,09 млн рублей;

Егор Банщиков (СР) – 9,53 млн рублей;

Алексей Меркулов (ЕР) – 7,2 млн рублей;

Марат Жумадилов (ЕР) – 5,929 млн рублей

Алексей Скосырский (ЛДПР) – 5,573 млн рублей

Александр Гросс (ЕР) – 4,337 млн рублей;

Александр Лисицын (ЕР) – 4,081 млн рублей;

Сергей Завалихин (ЕР) – 2,632 млн рублей;

Галина Буевич (ЕР) – 2,521 млн рублей;

Евгений Носенко (ЕР) – 2,058 млн рублей;

Елена Хрусталева (КПРФ) – 1,966 млн рублей;

Алексей Маликов (ЕР) – 1,783 млн рублей;

Виктор Юдин (ЕР) – 1,379 млн рублей;

Людмила Ананьина (ЕР) – 1,334 млн рублей;

Валерий Касплер (ЕР) – 1,246 млн рублей;

Иван Огнев (ЕР) – 1,228 млн рублей;

Инна Борисенко (ЕР) – 1,124 млн рублей;

Роман Репа (ЕР) – 1,062 млн рублей;

Геннадий Гаврин (ЕР) – 931,8 тыс. рублей;

Сергей Струченко (ЕР) – 907,8 тыс. рублей;

Дмитрий Абалымов (ЕР) – 890,9 тыс. рублей;

Светлана Бочкова (ЕР) – 874,1 тыс. рублей;

Александр Ельников (ЕР) – 813,7 тыс. рублей;

Марина Ермоленко (ЕР) – 777,4 тыс. рублей;

Дмитрий Ильиных (ЕР) – 745,4 тыс. рублей;

Юрий Ряполов (ЕР) – 694,2 тыс. рублей;

Дмитрий Ворсин (ЛДПР) – 657,5 тыс. рублей;

Инесса Грицай (ЕР) – 643,7 тыс. рублей;

Иван Карпов (КПРФ) – 643,7 тыс. рублей;

Вячеслав Перерядов (ЕР) – 541,2 тыс. рублей;

Лариса Белькова (ЕР) – 539,8 тыс. рублей;

Оксана Молодых (СР) – 531,5 тыс. рублей;

Александр Обидин (СР) – 275,5 тыс. рублей;

Евгений Кулешов (ЕР) – 244,8 тыс. рублей;

Петр Пугаев (КПРФ) – 112,3 тыс. рублей.

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