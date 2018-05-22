Экс-министр финансов Алексей Кудрин во время заседания комитета по регламенту в Госдуме заявил, что его связи в госсреде и бизнесе не помешают ему работать на посту главы Счетной палаты, передает ТАСС.

Кудрин отметил, что необходимо быть достаточно строгим в реализации служебных предписаний. Для подтверждения своих слов он привел в пример случай, произошедший в 1996 году, когда стал начальником контрольного управления президента, и были проведены проверки МВД и Минобороны, результаты которых были засекречены.

"Но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности", — отметил Кудрин.

Госдума рассмотрит вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем Счетной палаты 22 мая.