Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель подписали соглашение с Netflix и намерены продюсировать телепроекты, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter компании.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) May 21, 2018

Отмечается, что супруги подписали многолетний контракт, согласно которому займутся производством фильмов и сериалов для потокового сервиса. Среди запланированных материалов — документальные фильмы и сериалы.

Производством контента займется компания High Ground Productions. Обама с супругой планируют сосредоточиться на вдохновляющих историях талантливых людей.

По словам Обамы, будучи президентом, ему посчастливилось встретить много знаковых личностей, и он хочет рассказать об их свершениях остальному миру.