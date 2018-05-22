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Сотни жителей Краснодара рыщут в Городском саду в поисках бутылки со $100

, ИА "Амител"
Желающих найти тайник не смутило даже темное время суток и прошедший накануне ливень

Фото: youtube.com

Жители Краснодара отправились искать бутылку со 100 долларами, которую оставили ведущие телешоу "Орел и Решка", сообщает "Пятый канал".

Накануне вышел новый выпуск программы "Орел и Решка", в котором традиционно оставляют "подарок" для других путешественников. Ведущие назвали место где спрятана бутылка со стодолларовой купюрой, указав некоторые специальные указатели.

Появилось видео, где "кладоискатели" ходят по клумбам. Очевидцы засняли, как шумные компании, парочки и одинокие школьники буквально вытоптали весь парк.

Желающих найти тайник не смутило даже темное время суток и прошедший накануне ливень. Не смутило людей даже то, что съемки шоу проходили еще в марте, поэтому бутылку наверняка уже нашли.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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