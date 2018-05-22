Драка закончилась убийством в Новоалтайске

В Новоалтайске у одного из кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате, по предварительной информации, один из них достал нож и ударил оппонента в сердце, сообщают "Вести Алтай".
Ранение оказалось смертельным. Орудие убийства злоумышленник передал своему знакомому и скрылся с места преступления.
Уже очищенный от следов крови нож полицейские нашли спрятанным в кафе. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1990 года рождения.
Комментарии
1990г.р. неоднократно судимый... я так полагаю, что даже не 2 раза, а больше. т.е., вы еще надеетесь, что он исправится?
А можно ему сделать гражданство Китая и отправить отсюда подальше? В Китае после казни донором станет - хоть какая-то польза. По-любому, с наркотой статья у него есть, а там таким - только "вышка". Хотя, какой-то там, донор. На корм свиньям.
08:58, +++