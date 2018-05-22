Драка закончилась убийством в Новоалтайске

В Новоалтайске у одного из кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате, по предварительной информации, один из них достал нож и ударил оппонента в сердце, сообщают "Вести Алтай".

Ранение оказалось смертельным. Орудие убийства злоумышленник передал своему знакомому и скрылся с места преступления.

Уже очищенный от следов крови нож полицейские нашли спрятанным в кафе. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1990 года рождения.