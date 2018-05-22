В Барнауле горит торговый павильон по адресу: Червонная, 2, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

О причинах возгорания пока неизвестно. Очевидцы вызвали пожарных. Рядом расположен пивной павильон, за судьбу которого также переживают местные жители, отмечается в комментариях к сообщению в паблике.

Также сообщается, что в сгоревшем павильоне не так давно начали торговать различными продуктами из мяса — колбаса, копчености и прочие деликатесы.