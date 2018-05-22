В Барнауле горит торговый павильон по адресу: Червонная, 2, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
О причинах возгорания пока неизвестно. Очевидцы вызвали пожарных. Рядом расположен пивной павильон, за судьбу которого также переживают местные жители, отмечается в комментариях к сообщению в паблике.
Также сообщается, что в сгоревшем павильоне не так давно начали торговать различными продуктами из мяса — колбаса, копчености и прочие деликатесы.
Комментарии
Шашлык пережарили)))
лучше бы пивнушку спалили, больше пользы для общества.
У нас тоже под окнами мясной киоск поставили.Затем почему-то закрыли,потом опять открыли,снова закрыли и он уже третью неделю не торгует.
Если где то, что то всполыхнет. То знайте точно! Причина тому, это электропроводка. Такая ныне установка для пытливых лохов, пытающихся самим установить причину пожара..
Жаль(( Выбор продукции был хороший(( и хлеб очень вкусный продавали((