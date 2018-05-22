В Барнауле горит торговый павильон по адресу: Червонная, 2, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
О причинах возгорания пока неизвестно. Очевидцы вызвали пожарных. Рядом расположен пивной павильон, за судьбу которого также переживают местные жители, отмечается в комментариях к сообщению в паблике.
Также сообщается, что в сгоревшем павильоне не так давно начали торговать различными продуктами из мяса — колбаса, копчености и прочие деликатесы.
Комментарии
Шашлык пережарили)))
лучше бы пивнушку спалили, больше пользы для общества.
У нас тоже под окнами мясной киоск поставили.Затем почему-то закрыли,потом опять открыли,снова закрыли и он уже третью неделю не торгует.
Если где то, что то всполыхнет. То знайте точно! Причина тому, это электропроводка. Такая ныне установка для пытливых лохов, пытающихся самим установить причину пожара..