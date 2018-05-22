Житель Барнаула столкнулся с такой проблемой: каждое утро он привозит ребенка в детский сад, а все парковочные места захвачены жильцами близлежащих домов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Детский сад расположен по адресу: Юрина, 269. Как видно на кадрах, все свободные места по обе стороны дороги огорожены столбиками с проволокой, цепями и тросами, и доступ к ним имеют, судя по всему, только местные жители.

Мужчина отмечает, что в результате этого самозахвата крайне неудобно подъезжать и привозить ребенка в детсад, поскольку невозможно ни развернуться, ни разъехаться с другими автомобилистами.