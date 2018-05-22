Житель Барнаула столкнулся с такой проблемой: каждое утро он привозит ребенка в детский сад, а все парковочные места захвачены жильцами близлежащих домов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Детский сад расположен по адресу: Юрина, 269. Как видно на кадрах, все свободные места по обе стороны дороги огорожены столбиками с проволокой, цепями и тросами, и доступ к ним имеют, судя по всему, только местные жители.
Мужчина отмечает, что в результате этого самозахвата крайне неудобно подъезжать и привозить ребенка в детсад, поскольку невозможно ни развернуться, ни разъехаться с другими автомобилистами.
Комментарии
Садик находится по адресу Юрина 267, но суть не меняется, также сталкиваюсь с этой проблемой. Произвол удивляет...
Синдром нищебродства. "Негде припарковаться", "негде развернуться", "негде пройти", проехать, купить, продать... нытье. Во-первых, неизвестно, кому принадлежит территория. Если жилому дому и было проведено собрание жильцом по использованию данного участка, то "житель Барнаула" может смело топать в лес, ребенку полезней ножками ходить, а то, они у вас, как мухи, на уроках физры мрут. Да и сам пройдись 100метров, не развалишься.
Елена, какой произвол? У нас на территорию двора въезд через шлагбаум! Тоже - произвол? Видно же, что территория отсыпана щебнем! "Совпадение? Не, думаю."
пешком водить надо.
и вообще, у садиков построенных в советское время нет парковок. так что возмущение возмущенца не понятно.
Не вижу парковок, вижу бывшие газоны переделанные в недостоянки, а если честно, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Наивный мальчик, ты реально думаешь, что кто то кинется решать твою проблему?
Мужичок побыковать решил? Ну, так пусть обратится в росреестр, и выяснит, чья территория, а дальше видно будет.
Мужчинка))) ходить пешком полезно))) и ныть времени не останется
Судя по голосу нытика у него мамон через ремень свешивается. Пусть ножками шевелит.
22.05.2018 09:08
- гость -
Это не синдром нищебродства, просто тривиальное быдло живёт в доме. Какое ещё собрание жильцов? Ни одно собрание жильцов не разрешит того, что происходит на фото. Один урод припарковался прямо на почве, другой урод поставил столбики. И попробуй такому водятлу что скажи - так сразу "ты просто завидуешь". Да все обзавидовались тебе, ты же можешь себе позволить купить драндулет! Ну этот возмущённый барнаулец тоже хорош - "ах, заняли парковку", глаза протри - там нет парковки в принципе, это жилой двор, а во дворе ставят машину только свиньи!
Эта территория не имеет никакого отношения к детскому саду, она общедомовая. И жители не обязаны ее освобождать для жителя Барнаула, который не хочет оставить машину там, где есть место и дойти до детского сада. Ну или не умеет маневрировать
Да просто покупаешь замок и поверх того который там вешаешь, пару дней так сделать они сами перестанут закрывать
получил нытик по щам)))
Автору: приезжаешь в садик, перекрываешь весь двор, и спокойно идешь отводишь ребенка - не заморачиваешься... мест нет - терпите!
если это жилой двор , то решать - будет там парковка или газон - могут только жители этого дома! а не варяги на пришлых ладах! и не интернет тролли!
и,. кстати, называть заочно людей всего дома свиньями - только за то что они (возможно) сами решили так распоряжаться прилегающей территорией - натуральное свинство
22.05.2018 09:24
и,. кстати, называть заочно людей всего дома свиньями - только за то что они (возможно) сами решили так распоряжаться прилегающей территорией - натуральное свинство
Я не называю всех жильцов конкретного дома свиньями. Я называю свиньёй каждого водятла, кто паркуется во дворе на почве у каждого МКД. Да, именно за то, что, цитирую, "они сами решили так распоряжаться прилегающей территорией" . Ты решил так распорядиться прилегающей к дому общей территорией? Поставил там колымагу или свалил мусор? Ну значит ты свинья вонючая.
22.05.2018 09:24
...сами решили так распоряжаться прилегающей территорией...
Сами решили сделать из прилегающей территории свинарник?! Тогда согласен с Ванадием.
В чём необходимость подъезжать непосредственно к воротам садика? Пройти пешком пару сотен метров не судьба? И таки да, отгороженные участки к детсаду не имеют никакого отношения - это ни что иное, как придомовая территория, захваченная местным автобыдлом
Придомовая территория многоквартирного дома – это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, которая определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в рамках отведенного участка. Кроме самого дома, на этой территории могут находиться принадлежащие дому сооружения и необходимые для эксплуатации многоэтажки и удовлетворения потребности ее жильцов и арендаторов нежилые помещения.
Согласно Правилам содержания общего имущества многоквартирного дома (№ 491 от 13.08.2006) придомовая территория многоквартирного дома состоит из: участка земли, где возведено строение; элементов озеленения и прочего благоустройства; детских и спортивных площадок; сушилок для белья; коллективных автостоянок.
Ограничивать доступ к территории вокруг дома ее собственники права не имеют, как и чинить любые препятствия для обслуживания инженерных коммуникаций и обустройства участка. У них есть возможность передавать часть площади в аренду, размещать на ней рекламные щиты, оборудовать платную стоянку. Вырученные деньги можно использовать для общедомовых потребностей: ремонта дома, частичной оплаты коммунальных услуг и т.п.
Судьба придомовой территории многоквартирного дома – строительство детских и спортивных площадок, высадка деревьев, обустройство парковок и установка ограждающих столбиков – решается только на общем собрании владельцев жилья. Так же коллективно распределяется и полученная прибыль. Для того, чтобы решение было правомочным, участвовать в голосовании должна половина всех проживающих в доме, пропорционально по каждой квартире. Если после установки ограждения на участке нарушаются права людей, проживающих в соседних домах, то согласно решению суда на придомовую территорию может быть наложен сервитут. После таких мер (если нет иного прохода) соседи получают свое законное право свободно перемещаться по вашему земельному участку.
То есть, все механизмы есть, надо ими правильно пользоваться, и соблюдать закон.
В данном случае, ограждение территории цепями и тросами - незаконная. Хотите оборудовать там стоянку? ОК. Собирайте общедомовое собрание, оформляйте свое решение документально, организуйте платную парковку, установите тарифы, пользуйтесь.
22.05.2018 09:37
Чучмек
А вы зимой (например) посмотрите на двор рядом с 69 школой... Узкая дорога в одну машину, так нет - если дитятко от Красноармейского пройдет 30-50м, ой что будет, что будет... Потому все норовят подъехать так, чтобы любимое чадо ступило ножкой аккурат на ведущую к калитке узкую тропку. Соответственно те, кто идет своими ногами, ждут, пока авто отъедет - даже по колено в сугробе там проблематично пройти, да и машину не обойдешь. Цирк начинается, когда едет кто-то навстречу. Тогда все встает вообще колом. А не так давно две курицы не разъехались... Мат стоял до неба. Ибо детей в 69 школу возят только очень культурные родители))) Сейчас там на углу дом сносят. Забор, узкая дорога. Выходишь из соседнего двора, а там какой-нибудь папик несется со скоростью бешеного поросенка свое дитя как можно ближе к школе подвезти. И плевать он хотел, что дети там же в школу идут, что люди ходят, что придомовая территория.
И жители не обязаны ее освобождать для жителя Барнаула, который не хочет оставить машину там, где есть место и дойти до детского сада
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да, и пусть гараж купит, нищебр0д!
если серьезно, то детский сад не всегда рядом с домом, совет "ходить пешком" автоматически означает "ездить общественным транспортом"
кстати, у кого как, а в нашем детском саду воспиталки возмущаются, если забираешь ребенка после 18.00
совет "ходить пешком" автоматически означает "ездить общественным транспортом"
совет ходить пешком означает в первую очередь, оставить машину не около калитки ДС, а пусть даже на расстоянии в 100-200 метров, и только потом уже то, что вы додумали.
У нас тоже около дома садик.
Приезжающие забивают машинами все газоны.
Поставили шлагбаум, его милые родители сломали.
Поставили еще раз, снова сломали.
Бешеные яжматери и яжотцы.
Вызывали участкового, ор стоял на весь двор.
При этом в 100-150 метрах, у соседнего здания, большой Магнит и парковка автомобилей на 100. Но нет, надо у забору садика, на травку.
22.05.2018 09:48
- гость -
Не ходите пешком. Оставьте машину там, где есть место, и пройдите пешком 100-200 м. Не вариант? (Помнится, знакомые возили приятеля сына в школу на машине. Как-то попросили забрать его из школы вместе с моим, так тот изнылся по дороге - полторы остановки пешком для него было чем-то запредельным. Далеко, долго, устал.)
Оставьте машину там, где есть место, и пройдите пешком 100-200 м. Не вариант?
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я не Автор и я не знаю, есть ли там вообще в 100 метрах парковка, либо как здесь, огорожено цепочками. если все будет дальше так продолжаться, в цепочках будет весь город
новость о мытарствах ленивой попы