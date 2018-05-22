Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в понедельник, 21 мая, признался, что мог бы лучше учиться в школе, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, хорошо ли он учился в школе, Путин сказал: "Можно было бы лучше. Надо над собой работать".

Российский президент и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в церемонии закрытия майской смены в образовательном центре "Сириус". Кроме того, Путин и руководитель центра Елена Шмелева провели для Моди небольшую экскурсию, во время которой они рассказали индийскому гостю историю создания центра и поделились дальнейшими проектами: премьеру Индии показали макеты уже строящихся спортивного и научного центров.