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Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе

, ИА "Амител"
Отвечая на вопрос о том, хорошо ли он учился в школе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в понедельник, 21 мая, признался, что мог бы лучше учиться в школе, передает ТАСС

Отвечая на вопрос о том, хорошо ли он учился в школе, Путин сказал: "Можно было бы лучше. Надо над собой работать".

Российский президент и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в церемонии закрытия майской смены в образовательном центре "Сириус". Кроме того, Путин и руководитель центра Елена Шмелева провели для Моди небольшую экскурсию, во время которой они рассказали индийскому гостю историю создания центра и поделились дальнейшими проектами: премьеру Индии показали макеты уже строящихся спортивного и научного центров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.05.2018 08:56
- гость -

Страшно подумать, кем бы он тогда стал.

0  0
22.05.2018 09:38
- гость -

Да уж

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