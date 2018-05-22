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Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет

, ИА "Амител"
Для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения

Фото: w-dog.ru

Глава Минздрава России Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии "Единая Россия" спрогнозировала продление периода детства до 30 лет, пишет "Российская газета".

"Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет", — заявила Скворцова​​​.

По ее словам, для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения.

Также министр отметила, что сейчас главным вектором развития считается увеличение периода детства и активного взрослого возраста.

Ранее Скворцова заявляла, что через шесть лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет, а к 2030 году — 80 лет и более.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.05.2018 09:05
- гость -

В европе уже считают, что дети до 30 лет должны учиться и радоваться жизни.
А мы за дэбилами спешим следом.

0  0
22.05.2018 09:10
- гость -

На бумаге они продолжительность жизни увеличат в любой момент! А что в реальной жизни населения страны - неуклонное снижение бесплатной медицины, уничтожение фапов и т.п. новшества. Как при ведении войн можно повышать среднюю продолжительность жизни в стране - это как минимум Нобелевская премия...

0  0
22.05.2018 09:16
Гость

Если по-скворцовски, то в армию призывают младенцев 18-ти лет. КУ-ку

0  0
22.05.2018 09:25
Евгений

Кто-нибудь скажите ей, что фраза "первые 30 лет в жизни мужчины самые сложные" была шуткой!

0  0
22.05.2018 09:29
- гость -

Дама впала в детство, вот и пургует

0  0
22.05.2018 09:29
Гость

Ботокс скворцовой мозги на бекрень сдвинул.

0  0
22.05.2018 09:34
Грантштейн

Первые 30 лет - самые сложные в жизни мальчиков)

0  0
22.05.2018 09:37
- гость -

Правительство недоносков

0  0
22.05.2018 09:40
- гость -

Период становления в России будет продолжаться: 70 лет х на 3 поколения = 210 лет!.
Этак в 2 205 году в России наступит эра экономического прогресса и милосердия!
Примерно вот так!

0  0
22.05.2018 09:55
Мурзик

Вероничка совсем умом двинулась! Вот что ни инициатива, что ни законопроект все из области идиотизма!!! Напрашивается вопрос: законотворцев и чиновников не селективно ли выводят в дурдомах?

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