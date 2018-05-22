Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на конференции "Единой России" предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", сообщает "Интерфакс".
"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин.
Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным.
"Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно", — подчеркнул министр, говоря о ценах на нефть и допуская стоимость барреля на уровне 30-40 долларов.
Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Впрочем, позже в пресс-службе Минприроды поспешили оправдаться за слова Кобылкина, заявив, что он не имел в виду введение новых налогов, речь шла о вовлечении в экономику "свободных" средств граждан.
Ранее сообщалось, что количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.
Комментарии
Лошадиная фамилия, блин...
Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.
Этой информации для местной шпаны будет недостаточно - хлопец будет объявлен либералом, наймитом Госдепа и мусаватистским агентом!
вот прям душа радуется - спокойствие да стабильность наступает!!! вот я не знаю, что со своими деньгами делать, баню ими топлю, а оказывается можно государству помочь!!! а баню я и хворостом потоплю, разрешили же)))
22.05.2018 09:21
- гость -
Так Медведев и есть самый главный либерал. Потому и все министры, им назначаемые --- исключительно либералы.
Что сказать? Народный президент - народное правительство! Министр из Нефтескважинска, все о народе думает, о его свободных деньгах.(((
Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин. - РЭКЕТ в чистом виде.
22.05.2018 09:24
- гость -
Дальше Медведева никак?! Вас послушать так и назначивший хлопца Путин либерал!
6 миллиардов было вложено в венесуэллу, теперь их не видать как своих ушей. А народ еще налоги заплатит
Еще один "ЕдимРоссиян".
Вот посмотришь, вроде и молодой парень, должен соображать, но нет. Они их как из инкубатора берут...
22.05.2018 09:24
- гость -
Даже прочитать не можете - Медведев предлагает, назначает (утверждает) Путин!
жить будем плохо и не долго
Такое ощущение, что они в принципе искренне не понимают, что они не так говорят или делают. С их точки зрения - "а че такова"...
22.05.2018 09:35
- гость -
Они совершенно отчетливо понимают что делают - деньги уходят на войнушки, мосты, помощь олигархам - но бюджет-то наполнять нужно - вот хлопец и проявляем инициативу!
22.05.2018 09:35
- гость -
Все они понимают! Их волнует только отбор денег у населения и пополнение своих карманов!
количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.
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Вы серьезно??????????? Я зарабатываю 12 тысяч рублей, а не долларов!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 тысячи за садик, 6-7 тысяч коммуналка. и как вы думаете, имею ли я свободные деньги???? Если я не буду кушать, одеваться, кормить ребенка, одевать ребенка, то даааааа, "Свободных денег" останется 3 тысячи. Куда бы их потратить??? Да, конечно, на налог! как я сразу не подумала.
Как получить свободные деньги населения — это самый главный вопрос!