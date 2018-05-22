Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на конференции "Единой России" предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", сообщает "Интерфакс".

"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин.

Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным.

"Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно", — подчеркнул министр, говоря о ценах на нефть и допуская стоимость барреля на уровне 30-40 долларов.

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Впрочем, позже в пресс-службе Минприроды поспешили оправдаться за слова Кобылкина, заявив, что он не имел в виду введение новых налогов, речь шла о вовлечении в экономику "свободных" средств граждан.

Ранее сообщалось, что количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.