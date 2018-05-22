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Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян

, ИА "Амител"
"Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", - сказал Кобылкин

Фото: noyabrsk-inform.ru

Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на конференции "Единой России" предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", сообщает "Интерфакс".

"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин.

Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным.

"Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно", — подчеркнул министр, говоря о ценах на нефть и допуская стоимость барреля на уровне 30-40 долларов.

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Впрочем, позже в пресс-службе Минприроды поспешили оправдаться за слова Кобылкина, заявив, что он не имел в виду введение новых налогов, речь шла о вовлечении в экономику "свободных" средств граждан.

Ранее сообщалось, что количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.05.2018 09:19
- гость -

Лошадиная фамилия, блин...

0  0
22.05.2018 09:21
- гость -

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.

Этой информации для местной шпаны будет недостаточно - хлопец будет объявлен либералом, наймитом Госдепа и мусаватистским агентом!

0  0
22.05.2018 09:23
- гость -

вот прям душа радуется - спокойствие да стабильность наступает!!! вот я не знаю, что со своими деньгами делать, баню ими топлю, а оказывается можно государству помочь!!! а баню я и хворостом потоплю, разрешили же)))

0  0
22.05.2018 09:24
- гость -


22.05.2018 09:21
- гость -

Так Медведев и есть самый главный либерал. Потому и все министры, им назначаемые --- исключительно либералы.

0  0
22.05.2018 09:28
Витёк

Что сказать? Народный президент - народное правительство! Министр из Нефтескважинска, все о народе думает, о его свободных деньгах.(((

0  0
22.05.2018 09:28
- гость -

Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин. - РЭКЕТ в чистом виде.

0  0
22.05.2018 09:31
- гость -


22.05.2018 09:24
- гость -

Дальше Медведева никак?! Вас послушать так и назначивший хлопца Путин либерал!

0  0
22.05.2018 09:32
Куку

6 миллиардов было вложено в венесуэллу, теперь их не видать как своих ушей. А народ еще налоги заплатит

0  0
22.05.2018 09:32
Грантштейн

Еще один "ЕдимРоссиян".
Вот посмотришь, вроде и молодой парень, должен соображать, но нет. Они их как из инкубатора берут...

0  0
22.05.2018 09:33
- гость -


22.05.2018 09:24
- гость -

Даже прочитать не можете - Медведев предлагает, назначает (утверждает) Путин!

0  0
22.05.2018 09:35
- гость -

жить будем плохо и не долго

0  0
22.05.2018 09:35
- гость -

Такое ощущение, что они в принципе искренне не понимают, что они не так говорят или делают. С их точки зрения - "а че такова"...

0  0
22.05.2018 09:39
- гость -


22.05.2018 09:35
- гость -

Они совершенно отчетливо понимают что делают - деньги уходят на войнушки, мосты, помощь олигархам - но бюджет-то наполнять нужно - вот хлопец и проявляем инициативу!

0  0
22.05.2018 09:41
- гость -


22.05.2018 09:35
- гость -
Все они понимают! Их волнует только отбор денег у населения и пополнение своих карманов!

0  0
22.05.2018 09:43
зла не хватает на умников

количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.
________________________________________________________________
Вы серьезно??????????? Я зарабатываю 12 тысяч рублей, а не долларов!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 тысячи за садик, 6-7 тысяч коммуналка. и как вы думаете, имею ли я свободные деньги???? Если я не буду кушать, одеваться, кормить ребенка, одевать ребенка, то даааааа, "Свободных денег" останется 3 тысячи. Куда бы их потратить??? Да, конечно, на налог! как я сразу не подумала.

0  0
22.05.2018 09:49
- гость -

Как получить свободные деньги населения — это самый главный вопрос!

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