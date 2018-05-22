В Челябинске в школе № 13 педагог по дополнительному предмету "Теория решения изобретательских задач" (ТРИЗ) заставляет первоклассников решать задачи про убийц, пишет LIFE.

Мать одного из учеников первого класса рассказала, что случайно узнала от сына о "кровавых" задачках. По словам мальчика, они решали задачи не только про убийство, но и про отравленные таблетки, серийных маньяков и про не вовремя отключенный электрический стул.

Также была и задачка про ограбление, которое совершила беременная женщина.

"Ребенок с воодушевлением об этом рассказывает. Он же не может критически оценить, что такого не должно быть", — приводит слова матери портал 74.ru.

Директор школы заявила, что не в курсе задач, которыми возмущены родители первоклассников. Она подчеркнула, что учительница ТРИЗ находится на хорошем счету — работала секретарем райкома комсомола, была заведующей детским садом. Однако она пообещала разобраться в проблеме.

Впрочем, позже директор школы заявила, что задачи приносили сами дети. Якобы первоклассники их где-то находили, читали, а позже они требовали объяснений от учительницы, целью которой, по словам директора, стало как раз объяснение детям, что задачи эти очень плохие. "Вопрос, скорее всего, к родителям: как вообще дети заходят на эти сайты и вытаскивают такие задачи", — крайне возмутилась директор школы.