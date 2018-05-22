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Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет"

, ИА "Амител"
За один день акции "Скажи раку нет" в Барнауле врачи диагностировали семь случаев рака кожи

В Барнауле подвели итоги акции "Скажи раку нет". На бесплатное обследование в онкоцентр "Надежда" пришли 424 пациента. Напомним, диагностика проходила в субботу, 19 мая.

У семи человек были подтверждены злокачественные новообразования кожи, а у 31 пациента обнаружено состояние предрака кожи.

"Меланома – один из самых распространенных и коварных видов рака кожи. Опасность заключается в том, что она очень быстро дает метастазы в жизненно важные органы и системы человека. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении этого заболевания. Мы провели нашу акцию перед началом летнего сезона отпусков, когда люди усиленно загорают и часто забывают, что солнечная активность является одним из провоцирующих факторов развития меланомы", — рассказал главный врач краевого онкоцентра "Надежда" Игорь Вихлянов.

Также в онкоцентре 19 мая прошла акция "Мужское здоровье". У 112 из 134 пациентов выявлены различные патологии, в том числе хронический простатит, доброкачественные образования предстательной железы, кисты почек, мочекаменная болезнь.

У девяти человек подозрение на рак предстательной железы. Они были направлены на дообследование и повторный прием с результатами к специалистам онкоцентра. Один пациент с подтвержденным диагнозом "рак почки" был также отправлен на дообследование и определение дальнейшей тактики лечения в онкодиспансере.

Врачи говорят, что рак предстательной железы — одна из основных причин смертности мужского населения в трудоспособном возрасте. Отмечается, что за последние десять лет в Алтайском крае количество случаев рака предстательной железы увеличилось на 138%.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.05.2018 09:33
- гость -

Дыра редкостная эта Надежда, последнюю надежду там и забирают.

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22.05.2018 10:03
- гость -

Пищевая сода - убирает причины и последствия развития рака. Всем доброго здоровья.

0  0
22.05.2018 10:09
- гость -

Хмурая, насупившая, недоверчиво-подозрительная, нервная, вечно дерганная личность. Обязательно ходит раком или с раком!

0  0
22.05.2018 10:21
to 10:03

.., а еще кора дуба и керосин. Зачем кормить целую армию медиков и фарм. фирмы?

0  0
22.05.2018 10:27
Гость

22.05.2018 10:03
- гость -

Растворять в кипятке?

0  0
22.05.2018 10:33
- гость -

10.27
В интернете наберите лечение содой

0  0
22.05.2018 10:45
- гость -

Ну и грызите сами свою кору дуба, закусывайте содой и запивайте керосином, не пропогандируйте эту хрень доверчивым людям. Если бы было все так просто, то никто бы не болел. Не верьте, включайте разум. Всем зроровья.

0  0
22.05.2018 10:46
to 10:03 & 10:33

.., а ещё на заборе было написано!

0  0
22.05.2018 10:50
Юлия )_odnoklassniki

В интернете напишут как говном лечиться

0  0
22.05.2018 10:51
- гость -

Что касается родинок и иных образований на коже. Нужно просто следить за собой и не тянуть до последнего. Начала родинка увеличиваться, менять цвет, твердеть ...ее нужно срочно удалить. Делов на тридцать минут , стоимость вполне по силам каждому 300-500 рублей за одно удаление, а проблем можно избежать с этим. Я удалял в в Биотерме (у России) работаю два онколога по сменам. Если есть необходимость направят на анализ после удаления. Удалил года за два поэтапно штук 15 по всему телу.

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22.05.2018 10:56
to 10:45

тяжелый случай... Вы из тех кто сам не шутит и шуток не понимает.

0  0
22.05.2018 10:57
- гость -

Содой надо стаканы мыть, пить её для профилактики и лечения могут только маргинальные идиоты с бодуна.

0  0
22.05.2018 11:12
Антигость

22.05.2018 10:56
тяжелый случай... Вы из тех кто сам не шутит и шуток не понимает.

Слушай, Гость, шутки шуткам - рознь. тебя, видимо, не коснулась еще тема, которую раком зовут. Ни тебя, ни кого из твоих близких. Так ты радуйся этому - от всего сердца тебе говорю. Есть вещи, над которыми не стоит шутить - не смешно просто. кто видел, тот знает...

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22.05.2018 11:27
- гость -

Тогда бы и тупых вопросов не задавали.

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22.05.2018 12:10
- гость -

А мрут люди не от рака,а от некачественной соды) ну или коры дуба много поели.

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