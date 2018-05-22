В Барнауле подвели итоги акции "Скажи раку нет". На бесплатное обследование в онкоцентр "Надежда" пришли 424 пациента. Напомним, диагностика проходила в субботу, 19 мая.
У семи человек были подтверждены злокачественные новообразования кожи, а у 31 пациента обнаружено состояние предрака кожи.
"Меланома – один из самых распространенных и коварных видов рака кожи. Опасность заключается в том, что она очень быстро дает метастазы в жизненно важные органы и системы человека. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении этого заболевания. Мы провели нашу акцию перед началом летнего сезона отпусков, когда люди усиленно загорают и часто забывают, что солнечная активность является одним из провоцирующих факторов развития меланомы", — рассказал главный врач краевого онкоцентра "Надежда" Игорь Вихлянов.
Также в онкоцентре 19 мая прошла акция "Мужское здоровье". У 112 из 134 пациентов выявлены различные патологии, в том числе хронический простатит, доброкачественные образования предстательной железы, кисты почек, мочекаменная болезнь.
У девяти человек подозрение на рак предстательной железы. Они были направлены на дообследование и повторный прием с результатами к специалистам онкоцентра. Один пациент с подтвержденным диагнозом "рак почки" был также отправлен на дообследование и определение дальнейшей тактики лечения в онкодиспансере.
Врачи говорят, что рак предстательной железы — одна из основных причин смертности мужского населения в трудоспособном возрасте. Отмечается, что за последние десять лет в Алтайском крае количество случаев рака предстательной железы увеличилось на 138%.
Комментарии
Дыра редкостная эта Надежда, последнюю надежду там и забирают.
Пищевая сода - убирает причины и последствия развития рака. Всем доброго здоровья.
Хмурая, насупившая, недоверчиво-подозрительная, нервная, вечно дерганная личность. Обязательно ходит раком или с раком!
.., а еще кора дуба и керосин. Зачем кормить целую армию медиков и фарм. фирмы?
22.05.2018 10:03
- гость -
Растворять в кипятке?
10.27
В интернете наберите лечение содой
Ну и грызите сами свою кору дуба, закусывайте содой и запивайте керосином, не пропогандируйте эту хрень доверчивым людям. Если бы было все так просто, то никто бы не болел. Не верьте, включайте разум. Всем зроровья.
.., а ещё на заборе было написано!
В интернете напишут как говном лечиться
Что касается родинок и иных образований на коже. Нужно просто следить за собой и не тянуть до последнего. Начала родинка увеличиваться, менять цвет, твердеть ...ее нужно срочно удалить. Делов на тридцать минут , стоимость вполне по силам каждому 300-500 рублей за одно удаление, а проблем можно избежать с этим. Я удалял в в Биотерме (у России) работаю два онколога по сменам. Если есть необходимость направят на анализ после удаления. Удалил года за два поэтапно штук 15 по всему телу.
тяжелый случай... Вы из тех кто сам не шутит и шуток не понимает.
Содой надо стаканы мыть, пить её для профилактики и лечения могут только маргинальные идиоты с бодуна.
22.05.2018 10:56
тяжелый случай... Вы из тех кто сам не шутит и шуток не понимает.
Слушай, Гость, шутки шуткам - рознь. тебя, видимо, не коснулась еще тема, которую раком зовут. Ни тебя, ни кого из твоих близких. Так ты радуйся этому - от всего сердца тебе говорю. Есть вещи, над которыми не стоит шутить - не смешно просто. кто видел, тот знает...
Тогда бы и тупых вопросов не задавали.
А мрут люди не от рака,а от некачественной соды) ну или коры дуба много поели.