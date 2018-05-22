В Барнауле подвели итоги акции "Скажи раку нет". На бесплатное обследование в онкоцентр "Надежда" пришли 424 пациента. Напомним, диагностика проходила в субботу, 19 мая.

У семи человек были подтверждены злокачественные новообразования кожи, а у 31 пациента обнаружено состояние предрака кожи.

"Меланома – один из самых распространенных и коварных видов рака кожи. Опасность заключается в том, что она очень быстро дает метастазы в жизненно важные органы и системы человека. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении этого заболевания. Мы провели нашу акцию перед началом летнего сезона отпусков, когда люди усиленно загорают и часто забывают, что солнечная активность является одним из провоцирующих факторов развития меланомы", — рассказал главный врач краевого онкоцентра "Надежда" Игорь Вихлянов.

Также в онкоцентре 19 мая прошла акция "Мужское здоровье". У 112 из 134 пациентов выявлены различные патологии, в том числе хронический простатит, доброкачественные образования предстательной железы, кисты почек, мочекаменная болезнь.

У девяти человек подозрение на рак предстательной железы. Они были направлены на дообследование и повторный прием с результатами к специалистам онкоцентра. Один пациент с подтвержденным диагнозом "рак почки" был также отправлен на дообследование и определение дальнейшей тактики лечения в онкодиспансере.

Врачи говорят, что рак предстательной железы — одна из основных причин смертности мужского населения в трудоспособном возрасте. Отмечается, что за последние десять лет в Алтайском крае количество случаев рака предстательной железы увеличилось на 138%.