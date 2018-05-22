Вторник, 22 Май, 10:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,53
€ 73,33
501536
15°
Обь
431см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет"

, ИА "Амител"
За один день акции "Скажи раку нет" в Барнауле врачи диагностировали семь случаев рака кожи

В Барнауле подвели итоги акции "Скажи раку нет". На бесплатное обследование в онкоцентр "Надежда" пришли 424 пациента. Напомним, диагностика проходила в субботу, 19 мая.

У семи человек были подтверждены злокачественные новообразования кожи, а у 31 пациента обнаружено состояние предрака кожи.

"Меланома – один из самых распространенных и коварных видов рака кожи. Опасность заключается в том, что она очень быстро дает метастазы в жизненно важные органы и системы человека. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении этого заболевания. Мы провели нашу акцию перед началом летнего сезона отпусков, когда люди усиленно загорают и часто забывают, что солнечная активность является одним из провоцирующих факторов развития меланомы", — рассказал главный врач краевого онкоцентра "Надежда" Игорь Вихлянов.

Также в онкоцентре 19 мая прошла акция "Мужское здоровье". У 112 из 134 пациентов выявлены различные патологии, в том числе хронический простатит, доброкачественные образования предстательной железы, кисты почек, мочекаменная болезнь.

У девяти человек подозрение на рак предстательной железы. Они были направлены на дообследование и повторный прием с результатами к специалистам онкоцентра. Один пациент с подтвержденным диагнозом "рак почки" был также отправлен на дообследование и определение дальнейшей тактики лечения в онкодиспансере.

Врачи говорят, что рак предстательной железы — одна из основных причин смертности мужского населения в трудоспособном возрасте. Отмечается, что за последние десять лет в Алтайском крае количество случаев рака предстательной железы увеличилось на 138%.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.05.2018 09:33
- гость -

Дыра редкостная эта Надежда, последнюю надежду там и забирают.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:53
Молодой мужчина попался на краже тротуарной плитки в Алтайском крае 0
09:41
Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле 2
09:32
Первоклассников на Урале заставляли решать задачи про убийц и маньяков 1
09:22
Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 1
09:13
Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян 16
09:01
Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет 10
08:53
Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе 2
08:45
Житель Барнаула пожаловался на захваченную парковку возле детского сада 26
08:32
Драка закончилась убийством в Новоалтайске 2
08:27
Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта 0
08:11
Торговый павильон с мясной продукцией сгорел в Барнауле 4
08:06
Мясо цыплёнка-бройлера: антибиотики, уколы и заморозка 1
07:50
Ежедневник: как связаны 22 мая, штраф за юбки и тюбик для зубной пасты 0
07:34
Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири" 5
07:25
Где и когда алтайские бизнесмены могут наладить новые деловые контакты 0
07:15
Разрыв в доходах между барнаульскими депутатами приблизился к 1000 раз 9
07:03
Квартиру с авторским дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 12,2 млн 2
06:48
Инвестор построит ледовую арену в Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году 2
06:32
Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира 10
06:23
Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках 13
06:14
Жару до +28 градусов, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 мая 4
06:01
Барнаульский разлом: проспект Красноармейский третий год уходит под землю 3
05:53
Сотни жителей Краснодара рыщут в городском саду в поисках бутылки со $100 2
04:47
Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году 0
03:24
Барак Обама с супругой нашли работу на телевидении 0
02:36
Кудрин рассказал о том, как из-за его проверок постов лишились 40 генералов 3
01:22
Охранник решил узнать источник шума на стадионе, но увидел необъяснимое 4
00:12
Британские ученые сделали из зеленого чая новое лекарство от рака 0
23:47
Медведь случайно спас двух кемеровчан, которыми хотел перекусить 1
23:27
Минобороны защитит от беспилотников стадионы ЧМ-2018 по футболу 0
23:08
Житель Иркутска ремнем выпорол обманувшего его попрошайку 2
22:46
Частный дом сгорел в Барнауле: люди успели выйти 0
22:27
Потолок упал на детей в подмосковной школе после капремонта за 30 млн руб. 2
22:10
Поцелуй Элтона Джона и Дэвида Бекхэма обсуждают в Сети 1
21:44
Трубу прорвало в Барнауле в районе ЗСВ 1
21:28
Четырех жителей Барнаула будут судить за сбыт наркотических средств 0
21:07
Песков назвал "русофобством" заявление об отмывании в Лондоне денег россиян 5
20:34
Самым распространенным нарушением ПДД на Крымском мосту стала остановка 0
20:23
Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку, вычислявшему педофилов 0
20:11
Подробности ДТП с пострадавшими, произошедшего за новым мостом в Барнауле 0
19:41
Мутко назвали антилидером нового правительства России 6
19:29
Мэрия Бийска в 2017 году допустила финансовых нарушений на 1,3 млрд рублей 4
19:08
Коротко о главном: потепление на Алтае, старый мост и ремонт главного ЗАГСа
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 мая
18:44
Чиновников в Екатеринбурге разместят в бывшем общественном туалете 1
18:27
Актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве 3
18:04
Женщина на БелАЗе раздавила бензовоз в Кузбассе 3
17:50
Жителям Алтая будут платить по 1,5-6 тысяч рублей за доносы на браконьеров 7
17:32
Около 500 метров взлетной полосы отремонтировали в аэропорту Барнаула 0
17:21
Девушка-водитель сбила пешехода и скрылась с места аварии в Барнауле 3
17:11
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло за новым мостом в Барнауле 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.