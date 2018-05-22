Эксперты уверены, что в этом году россиянам придется пережить повышенный рост цен на товары и услуги из-за чемпионата мира по футболу, пишут "Известия".
Ожидается, что в период с 14 июня по 15 июля Россию в связи с чемпионатом мира посетят около 1,5 млн иностранных болельщиков. Ожидается, что в среднем они потратят по 1,5 тысячи долларов США каждый — в целом 2,3 млрд долларов (141 млрд рублей).
Это увеличит розничный товарооборот, что, в свою очередь, приведет к росту ВВП: в масштабах месяца он вырастет на 1-2 процентных пункта, в масштабах года — на 0,1-0,2 процентных пункта.
Что касается влияния на курс рубля, то, по мнению экспертов, доллар может подешеветь, но не более чем на 1-5 рублей.
Если же говорить об инфляции, то цены вырастут в период проведения игр чемпионата на дополнительные 0,2-0,3 процентных пункта. В годовом выражении этот показатель будет не менее 2,5%.
Комментарии
А вас не понять, товарищи из Известий)
Чемпионат мира по футболу ускорит рост российской экономики на 1–2 процентных пункта во время его проведения — в июне и июле. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих институтов и банков. Ускорение роста ВВП произойдет за счет увеличения розничного товарооборота: иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд рублей, посчитали аналитики.
То есть, дополнительные полторы сотни миллиардов рублей в экономику страны - это плохо?
одно радует, что хотя бы зарплаты стабильны много лет
это что за чудо - юдо , символ чемпионата????
То есть, дополнительные полторы сотни миллиардов рублей в экономику страны - это плохо?
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Там же не сказано в экономику чьей страны пойдут эти средства ))
Грантштейн, чемпионат не принесёт прибыли, даже в ноль не выйти, наоборот - многомиллирдные убытки. Хотя, что можно ожидать от вас, не секрет кого вы поддерживаете.
22.05.2018 10:55
- гость -
Розничный оборот какой страны будет задействован? России. Это и торговля, и отели, и рестораны.
22.05.2018 11:05
Vanadiy2014
А вы экономист, чтобы оценивать прибыль/убытки? Владеете всеми цифрами потраченных средств? Знаете, какая выручка будет у еще непрошедшего чемпионата? А как вы будете оценивать вновь построенные и реконструированные к ЧМ объекты типа стадионов, дорог и аэропортов?
Заметьте, я не говорю, что ЧМ обязательно принесет прибыль, или что это двигатель экономики России. Такие выводы сделали эксперты Известий. Я не люблю, когда дилетанты, неразбирающиеся в вопросе, не имея фактов, цифр еще не случившегося даже события, уже заранее сгущают краски.
И если вы хранитель такого важного секрета, как то, кого я поддерживаю, то выложите здесь свою версию, не держите в себе. Только давайте договоримся, что в своей версии вы будете логично придерживаться фактов, пруфов.