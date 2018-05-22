Эксперты уверены, что в этом году россиянам придется пережить повышенный рост цен на товары и услуги из-за чемпионата мира по футболу, пишут "Известия".

Ожидается, что в период с 14 июня по 15 июля Россию в связи с чемпионатом мира посетят около 1,5 млн иностранных болельщиков. Ожидается, что в среднем они потратят по 1,5 тысячи долларов США каждый — в целом 2,3 млрд долларов (141 млрд рублей).

Это увеличит розничный товарооборот, что, в свою очередь, приведет к росту ВВП: в масштабах месяца он вырастет на 1-2 процентных пункта, в масштабах года — на 0,1-0,2 процентных пункта.

Что касается влияния на курс рубля, то, по мнению экспертов, доллар может подешеветь, но не более чем на 1-5 рублей.

Если же говорить об инфляции, то цены вырастут в период проведения игр чемпионата на дополнительные 0,2-0,3 процентных пункта. В годовом выражении этот показатель будет не менее 2,5%.