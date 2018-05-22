Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в скором времени Штаты предпримут различные меры для "восстановления демократии" в Венесуэле, сообщает РИА Новости.
По словам Помпео, прошедшие в стране "мошеннические выборы" подрывают конституционный порядок и "оскорбляют демократические традиции" в мире.
Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). В голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.
"До тех пор, пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться с изоляцией на международной арене", — заявил Помпео.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за признание результатов выборов главы государства.
"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал он в своем Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Венесуэлы, подписав указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом этой страны.
Комментарии
Может и в РФ когда-нибудь будет демократия
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за признание результатов выборов главы государства.
"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал он в своем Twitter.
Сколько ярдов долларов дарагих ваффиян туда спущено?
Гебешник и водитель автобуса - союз которые перевернёт мир.
альянс*
22.05.2018 10:27
- гость -
Простите, а кто такие "ваффияне"?
22.05.2018 10:41
Грантштейн
Простите,
Бог простит.
Это из той же оперы что и: "В Антарктиде найдены залежи нефти - Американски президент заявил что в скором времени будет свержен кровавый режим пингвинов!"
Простите, а кто такие "ваффияне"?
Ванадий, месный и прочие вафлёры
22.05.2018 10:49
- гость -
Ваш уровень дискусса просто космический)
Значит на то, чтобы выдавить из себя "ваффияне" ума хватило, а чтобы объяснить, что вы этим хотели сказать, словарного запаса уже не хватает?
22.05.2018 11:26
Грантштейн
Ваффияне - сказочный народ с которого дерут три шкуры, а он радостно блеет по этому поводу.