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США пообещали "восстановить демократию" после выборов в Венесуэле

, ИА "Амител"
Президент Венесуэлы поблагодарил Владимира Путина за признание результатов выборов

Фото: rus.azattyq.org

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в скором времени Штаты предпримут различные меры для "восстановления демократии" в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, прошедшие в стране "мошеннические выборы" подрывают конституционный порядок и "оскорбляют демократические традиции" в мире.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). В голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.

"До тех пор, пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться с изоляцией на международной арене", — заявил Помпео.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за признание результатов выборов главы государства.

"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал он в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Венесуэлы, подписав указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом этой страны.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.05.2018 10:24
- гость -

Может и в РФ когда-нибудь будет демократия

0  0
22.05.2018 10:27
- гость -

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за признание результатов выборов главы государства.

"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал он в своем Twitter.

Сколько ярдов долларов дарагих ваффиян туда спущено?

0  0
22.05.2018 10:33
- гость -

Гебешник и водитель автобуса - союз которые перевернёт мир.

0  0
22.05.2018 10:34
- гость -

альянс*

0  0
22.05.2018 10:41
Грантштейн

22.05.2018 10:27
- гость -
Простите, а кто такие "ваффияне"?

0  0
22.05.2018 10:49
- гость -

22.05.2018 10:41
Грантштейн

Простите,

Бог простит.

0  0
22.05.2018 10:53
- гость -

Это из той же оперы что и: "В Антарктиде найдены залежи нефти - Американски президент заявил что в скором времени будет свержен кровавый режим пингвинов!"

0  0
22.05.2018 11:01
- гость -

Простите, а кто такие "ваффияне"?


Ванадий, месный и прочие вафлёры

0  0
22.05.2018 11:26
Грантштейн

22.05.2018 10:49
- гость -
Ваш уровень дискусса просто космический)
Значит на то, чтобы выдавить из себя "ваффияне" ума хватило, а чтобы объяснить, что вы этим хотели сказать, словарного запаса уже не хватает?

0  0
22.05.2018 11:32
- гость -

22.05.2018 11:26
Грантштейн

Ваффияне - сказочный народ с которого дерут три шкуры, а он радостно блеет по этому поводу.

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