Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Nissan врезался в бордюрные камни, разделяющие проезжую часть и трамвайные рельсы на улице Антона Петрова в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Неизвестные обстоятельства заставили водителя "Ниссана" снести два бордюрных камня на А. Петрова", — отмечает автор заметки.

Уточняется, что авария произошла в районе остановки "ДК города Барнаула".