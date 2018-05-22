Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Nissan врезался в бордюрные камни, разделяющие проезжую часть и трамвайные рельсы на улице Антона Петрова в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Неизвестные обстоятельства заставили водителя "Ниссана" снести два бордюрных камня на А. Петрова", — отмечает автор заметки.
Уточняется, что авария произошла в районе остановки "ДК города Барнаула".
Комментарии
не снес, а уронил.
вконтактыши с Б22 тупицы!
Не иначе как водитель "Ниссана" пытался уклониться, то есть уйти от столкновения проезжающего мимо торопыги. Не чувствующего габариты своей машины. Щас таких водятлов много, видящих только себя в салоне своей машины! К тому же, путающих педали, неразличающих цвета сфетофора. Или просто их напрочь игнарирующих, как и пешеходные переходы.
22.05.2018 09:57
- гость -
Поверьте, что мнение что кто то не чувствует габариты своей машины в момент происшествия может быть только у вас. Привыкли в Барнауле объезжать за 10 метров от препятствия.
Гость от 22.05.2018 10:09, уверяю вас, что не надуманное мнение, а реальность мною виденное и неоднократно!
Судя по фото бордюр не имя существительное , а имя прилагателное. Ибо просто приложен к краю дороги и ни как не закреплён. Всю эту конструкцию мог "уронить" даже ребенок.
Согласился б с вами гость от 22.05.2018 11:04, но, есть заявление ответственных органов, прилагается фото, на котором не вижу ребенка.
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