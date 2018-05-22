"Единая Россия" создаст систему самоконтроля в партии

В "Единой России" будет создан специальный орган, который будет контролировать работу членов партии. Об этом рассказал секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко. Обсуждение этого вопроса прошло на партийной конференции "Направление 2026" в Москве в понедельник, 21 мая.

"Мы нуждаемся в обратной связи, хотим получить оценку того, как работают наши представители власти", — объяснил Романенко.

Институт внутреннего партийного контроля будет обеспечивать оперативное реагирование на обращения граждан о фактах недобросовестной работы или неприемлемого поведения представителей партии. Он будет создан на базе существующих комиссий Президиума Генсовета "Единой России". Причем оценивать будут даже моральный облик представителей партии.

"Что касается депутатов, то мы предлагаем в первую очередь оценивать обратную связь и их работу с избирателями, выполнение предвыборной программы и наказов избирателей", — добавил он.

Обсуждение этой темы состоялось на партийной конференции "Направление 2026". В программе – заседание Совета руководителей фракций, дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, межрегиональных координационных советов, депутатов Госдумы.

Перед конференцией в 85 регионах и 235 городах прошли дискуссии. Члены партии, депутаты и эксперты обсудили предложения по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии.