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"Единая Россия" создаст систему самоконтроля в партии

, ИА "Амител"
Гражданам предложат сообщать о фактах недобросовестной работы членов партии

Фото: altai-ter.er.ru

В "Единой России" будет создан специальный орган, который будет контролировать работу членов партии. Об этом рассказал секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко. Обсуждение этого вопроса прошло на партийной конференции "Направление 2026" в Москве в понедельник, 21 мая.

"Мы нуждаемся в обратной связи, хотим получить оценку того, как работают наши представители власти", — объяснил Романенко.

Институт внутреннего партийного контроля будет обеспечивать оперативное реагирование на обращения граждан о фактах недобросовестной работы или неприемлемого поведения представителей партии. Он будет создан на базе существующих комиссий Президиума Генсовета "Единой России". Причем оценивать будут даже моральный облик представителей партии.

"Что касается депутатов, то мы предлагаем в первую очередь оценивать обратную связь и их работу с избирателями, выполнение предвыборной программы и наказов избирателей", — добавил он.

Обсуждение этой темы состоялось на партийной конференции "Направление 2026". В программе – заседание Совета руководителей фракций, дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, межрегиональных координационных советов, депутатов Госдумы.

Перед конференцией в 85 регионах и 235 городах прошли дискуссии. Члены партии, депутаты и эксперты обсудили предложения по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.05.2018 10:18
- гость -

Ж-ки будут контролировать в-в?!

0  0
22.05.2018 10:32
- гость -

В "Единой России" будет создан специальный орган, который будет контролировать работу членов партии

ага, комитет партийного контроля ЦК КПСС

0  0
22.05.2018 11:05
- гость -

Регулярное повышение цен на ГСМ и услуги ЖКХ не являются работой, для этого не нужны ни Правительство , ни президент ни даже ер

0  0
22.05.2018 11:07
Гость

22.05.2018 10:32

Ну так они же наверняка все бывшие члены КПСС!

0  0
22.05.2018 11:37
- гость -

Как увидите, что косячим и пошли в разнос. Пока при памяти, сразу указывайте нам факт наших просчетов и недостатков. Только в письменной, по установленной форме.

0  0
22.05.2018 11:39
- гость -

"Мы нуждаемся в обратной связи, хотим получить оценку того, как работают наши представители власти"
-------------
Так зачем для этого нужен специальный орган состоящий из членов? Приезжайте в Барнаул и устраивайте уличную встречу с "избирателями". Вам там всё скажут.

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