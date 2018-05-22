Новый вид удостоверения личности появится в России

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что в России начнут выдавать новые документы, удостоверяющие личность, пишут "Известия".

Член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина пояснила, что в удостоверение впишут основную информацию о человеке, адрес его фактического проживания и вклеят фотографию.

Новый документ позволит получать разрешения на временное проживание на территории России.

Также законопроект, которым занимается МВД, даст возможность подавать заявление на гражданство не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Речь идет о бывших гражданах СССР, которые проживают на территории РФ более 15 лет, лицах, освобожденных из мест лишения свободы, а также о тех, кто переехал в страну в раннем возрасте, но не смог получить гражданство.