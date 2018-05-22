Фото: vk.com/barneos22

Мужчина 1964 года рождения пострадал в результате столкновения автомобилей Toyota Platz и Hyundai Getz в Барнауле, случившегося накануне вечером в районе пересечения улиц Георгиева и 50 лет СССР.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в 22:10 в районе здания №41 по улице Георгиева.

По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, не выполнил требование сигнала светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Getz под управлением водителя 1991 года рождения.

В результате мужчина, управлявший Toyota, получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.