Поклонники певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, появившегося в Кремле на юбилейном концерте бизнесмена, банкира и поэта Михаила Гуцериева, отметили, что артист очень плохо выглядит.
Его даже сравнили с мумией. В социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия, на котором Кобзон передвигался под руку с помощником.
Позже 80-летний Кобзон рассказал "Пятому каналу", что чувствует себя хорошо. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — отметил артист.
Комментарии
Его даже сравнили с мумией
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но поклонники бы точно так не сказали
Он еще действующий депутат гос думы?
22.05.2018 11:25
Бестия
Он ещё действующий пациент клиник Италии\Германии
22.05.2018 11:19 ну почему же? ну если мне нравится певец, но он выйдет на сцену как зомби еле передвигая ножками, не буду же я говорить, что он ваще красавчик. Возможно этим и отличаются поклонники от полоумных фанатов.
Для России 80 лет и так достойный результат. Чему удивляются?
Олигарху то не откажешь, можешь не можешь, а идти надо))))
22.05.2018 11:36
Грантштейн
Кобзон и Гранштейн - два весёлых гуся. Если бы он лечился в рашен больницах, он бы в 70 уже отъехал..
плохо человеку стало, и всех ото порадовало... как-то гниловато
22.05.2018 11:45
- гость -
Гниловато поддерживать гнилые законы и клеймить гейропу, а потом забравшись в чемодан пересекать её границу в поисках достойной клиники.
У санируемого бинбанка дыра в активах в 500 миллиардов, у ЦБ рекордные убытки. Гуцериевы самое богатое семейство России, юбилейный концерт в Кремле.
Почему у нас везде незаменимые люди? Неужели нет певцов помоложе? А этого давно на пенсию пора, ну или пусть снимает парик, сбривает брови и идеальный актёр на роль кощея бессмертного.
22.05.2018 11:44
- гость -
А какая связь между мной и Кобзоном?
Я и сказал, что не понимаю чему удивляются, 80 лет для России - это и так хороший результат.
22.05.2018 11:48
- гость -
гниловат тот, кто тявкает от радости когда кому-то хреново, хоть как ты к нему относишься. Вы ведь его обс...те сейчас не за его депутатскую деятельность, а за то, что он вот так на видео выглядит...
22.05.2018 11:51
Грантштейн
Я и сказал, что не понимаю чему удивляются, 80 лет для России - это и так хороший результат.
То что на её территории присутствует Кобзон о 80 годах - это хороший для России результат?
22.05.2018 11:51
- гость -
Гуляй вася, даже лень тебе расписывать.
-гость- 11:51
Ролдугин? Сергей Павлович? скрипач из Панамы?
22.05.2018 11:55
- гость -
))) клоун...с гнильцой...
Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона. Как не взнуздать бегущего бизона, так не унять поющего Кобзона. (классика)
22.05.2018 11:58
- гость -
22.05.2018 11:55
- гость -
))) клоун...с гнильцой...
Он был таким, а сейчас ему не до этого - ему уже 80.
22.05.2018 11:54
- гость -
Вы немного не в себе?
А на какой территории ему находиться? Он же гражданин РФ.
И да, я говорю, что по нынешней жизни и 80 лет для жителя России - хороший результат. Ибо экология, проблемы здравоохранения, и прочие экономические кризисы привели к тому, что по статистике средняя продолжительность жизни мужчин в России - 65,7 лет. По этому показателю мы на 108 месте в мире. И пускай с 1990 по 2013 год она увеличилась в России на 1,7 года, но за этот же период в мире она увеличилась на 6,2 года.
Вы сравнивать умеете? 65,7 лет и 80 лет. Вам что тут непонятного?
22.05.2018 12:14
Грантштейн
Кабыздон который лечится в гейропе и обычный "михалыч" который лечится в больничке ТЭЦ-2 - это 2 разных случая, поэтому измерять продолжительность жизни в РФ в Кабзонах - неуместно.
у нас там еще один патриот с немецких клиник не вылезает, товарисч Тулеев из Германии о России думает!
22.05.2018 12:19
- гость -
А ее никто в "кобзонах" и не мерял. Я лишь сказал, что Кобзон и так нормально пожил, и я не понимаю чему удивляются люди, увидев Кобзона в плохой форме.
22.05.2018 12:31
Грантштейн
22.05.2018 12:19
- гость -
"А ее никто в "кобзонах" и не мерял."
"Он же гражданин РФ.И да, я говорю, что по нынешней жизни и 80 лет для жителя России - хороший результат."
Ты странный..
22.05.2018 12:39
- гость -
Вам никто не говорил, что вы нудный чуть более, чем на 200%?
Ваша фраза: То что на её территории присутствует Кобзон
Моя фраза: А на какой территории ему находиться? Он же гражданин РФ.
Ваша фраза: Кобзон о 80 годах - это хороший для России результат?
Моя фраза: Вы сравнивать умеете? 65,7 лет и 80 лет. Вам что тут непонятного?
Ваша фраза: поэтому измерять продолжительность жизни в РФ в Кабзонах - неуместно.
Моя фраза: Я лишь сказал, что Кобзон и так нормально пожил, и я не понимаю чему удивляются люди, увидев Кобзона в плохой форме.
Есть еще что-то вами не понятое?
22.05.2018 12:45
Грантштейн
Моя фраза: Я лишь сказал, что Кобзон и так нормально пожил, и я не понимаю чему удивляются люди, увидев Кобзона в плохой форме.
Так ты не словоблудь и не соскакивай, а пиши внятнее, Шломо! ))
22.05.2018 12:48
- гость -
Йоззи, да что-ж у вас так подгорело то, что аж сорвало все стоп-краны? Вы какое успокоительное употребляете? Выпейте его, успокойтесь)
А вот сегодня Эклерчик опять похож на себя...недовменяемого))))