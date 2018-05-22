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Поклонники Кобзона шокированы состоянием его здоровья

, ИА "Амител"
Его даже сравнили с мумией

Фото: кадр из видео

Поклонники певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, появившегося в Кремле на юбилейном концерте бизнесмена, банкира и поэта Михаила Гуцериева, отметили, что артист очень плохо выглядит.

Его даже сравнили с мумией. В социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия, на котором Кобзон передвигался под руку с помощником.

Позже 80-летний Кобзон рассказал "Пятому каналу", что чувствует себя хорошо. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — отметил артист.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.05.2018 11:19
- гость -

Его даже сравнили с мумией
---
но поклонники бы точно так не сказали

0  0
22.05.2018 11:25
Бестия

Он еще действующий депутат гос думы?

0  0
22.05.2018 11:30
- гость -

22.05.2018 11:25
Бестия

Он ещё действующий пациент клиник Италии\Германии

0  0
22.05.2018 11:31
- гость -

22.05.2018 11:19 ну почему же? ну если мне нравится певец, но он выйдет на сцену как зомби еле передвигая ножками, не буду же я говорить, что он ваще красавчик. Возможно этим и отличаются поклонники от полоумных фанатов.

0  0
22.05.2018 11:36
Грантштейн

Для России 80 лет и так достойный результат. Чему удивляются?

0  0
22.05.2018 11:42
Блонди

Олигарху то не откажешь, можешь не можешь, а идти надо))))

0  0
22.05.2018 11:44
- гость -

22.05.2018 11:36
Грантштейн

Кобзон и Гранштейн - два весёлых гуся. Если бы он лечился в рашен больницах, он бы в 70 уже отъехал..

0  0
22.05.2018 11:45
- гость -

плохо человеку стало, и всех ото порадовало... как-то гниловато

0  0
22.05.2018 11:48
- гость -

22.05.2018 11:45
- гость -

Гниловато поддерживать гнилые законы и клеймить гейропу, а потом забравшись в чемодан пересекать её границу в поисках достойной клиники.

0  0
22.05.2018 11:50
- гость -

У санируемого бинбанка дыра в активах в 500 миллиардов, у ЦБ рекордные убытки. Гуцериевы самое богатое семейство России, юбилейный концерт в Кремле.

0  0
22.05.2018 11:50
- гость -

Почему у нас везде незаменимые люди? Неужели нет певцов помоложе? А этого давно на пенсию пора, ну или пусть снимает парик, сбривает брови и идеальный актёр на роль кощея бессмертного.

0  0
22.05.2018 11:51
Грантштейн

22.05.2018 11:44
- гость -
А какая связь между мной и Кобзоном?
Я и сказал, что не понимаю чему удивляются, 80 лет для России - это и так хороший результат.

0  0
22.05.2018 11:51
- гость -

22.05.2018 11:48
- гость -


гниловат тот, кто тявкает от радости когда кому-то хреново, хоть как ты к нему относишься. Вы ведь его обс...те сейчас не за его депутатскую деятельность, а за то, что он вот так на видео выглядит...

0  0
22.05.2018 11:54
- гость -

22.05.2018 11:51
Грантштейн

Я и сказал, что не понимаю чему удивляются, 80 лет для России - это и так хороший результат.

То что на её территории присутствует Кобзон о 80 годах - это хороший для России результат?

0  0
22.05.2018 11:55
- гость -

22.05.2018 11:51
- гость -

Гуляй вася, даже лень тебе расписывать.

0  0
22.05.2018 11:57
гость

-гость- 11:51
Ролдугин? Сергей Павлович? скрипач из Панамы?

0  0
22.05.2018 11:58
- гость -

22.05.2018 11:55
- гость -

))) клоун...с гнильцой...

0  0
22.05.2018 11:59
Гость

Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона. Как не взнуздать бегущего бизона, так не унять поющего Кобзона. (классика)

0  0
22.05.2018 12:03
- гость -

22.05.2018 11:58
- гость -
22.05.2018 11:55
- гость -

))) клоун...с гнильцой...

Он был таким, а сейчас ему не до этого - ему уже 80.

0  0
22.05.2018 12:14
Грантштейн

22.05.2018 11:54
- гость -
Вы немного не в себе?
А на какой территории ему находиться? Он же гражданин РФ.
И да, я говорю, что по нынешней жизни и 80 лет для жителя России - хороший результат. Ибо экология, проблемы здравоохранения, и прочие экономические кризисы привели к тому, что по статистике средняя продолжительность жизни мужчин в России - 65,7 лет. По этому показателю мы на 108 месте в мире. И пускай с 1990 по 2013 год она увеличилась в России на 1,7 года, но за этот же период в мире она увеличилась на 6,2 года.
Вы сравнивать умеете? 65,7 лет и 80 лет. Вам что тут непонятного?

0  0
22.05.2018 12:19
- гость -

22.05.2018 12:14
Грантштейн

Кабыздон который лечится в гейропе и обычный "михалыч" который лечится в больничке ТЭЦ-2 - это 2 разных случая, поэтому измерять продолжительность жизни в РФ в Кабзонах - неуместно.

0  0
22.05.2018 12:27
гость

у нас там еще один патриот с немецких клиник не вылезает, товарисч Тулеев из Германии о России думает!

0  0
22.05.2018 12:31
Грантштейн

22.05.2018 12:19
- гость -
А ее никто в "кобзонах" и не мерял. Я лишь сказал, что Кобзон и так нормально пожил, и я не понимаю чему удивляются люди, увидев Кобзона в плохой форме.

0  0
22.05.2018 12:39
- гость -

22.05.2018 12:31
Грантштейн
22.05.2018 12:19
- гость -
"А ее никто в "кобзонах" и не мерял."

"Он же гражданин РФ.И да, я говорю, что по нынешней жизни и 80 лет для жителя России - хороший результат."

Ты странный..

0  0
22.05.2018 12:45
Грантштейн

22.05.2018 12:39
- гость -
Вам никто не говорил, что вы нудный чуть более, чем на 200%?

Ваша фраза: То что на её территории присутствует Кобзон
Моя фраза: А на какой территории ему находиться? Он же гражданин РФ.
Ваша фраза: Кобзон о 80 годах - это хороший для России результат?
Моя фраза: Вы сравнивать умеете? 65,7 лет и 80 лет. Вам что тут непонятного?
Ваша фраза: поэтому измерять продолжительность жизни в РФ в Кабзонах - неуместно.
Моя фраза: Я лишь сказал, что Кобзон и так нормально пожил, и я не понимаю чему удивляются люди, увидев Кобзона в плохой форме.

Есть еще что-то вами не понятое?

0  0
22.05.2018 12:48
- гость -

22.05.2018 12:45
Грантштейн

Моя фраза: Я лишь сказал, что Кобзон и так нормально пожил, и я не понимаю чему удивляются люди, увидев Кобзона в плохой форме.

Так ты не словоблудь и не соскакивай, а пиши внятнее, Шломо! ))

0  0
22.05.2018 13:09
Грантштейн

22.05.2018 12:48
- гость -
Йоззи, да что-ж у вас так подгорело то, что аж сорвало все стоп-краны? Вы какое успокоительное употребляете? Выпейте его, успокойтесь)

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22.05.2018 13:17
- гость -

А вот сегодня Эклерчик опять похож на себя...недовменяемого))))

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