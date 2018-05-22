Поклонники певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, появившегося в Кремле на юбилейном концерте бизнесмена, банкира и поэта Михаила Гуцериева, отметили, что артист очень плохо выглядит.

Его даже сравнили с мумией. В социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия, на котором Кобзон передвигался под руку с помощником.

Позже 80-летний Кобзон рассказал "Пятому каналу", что чувствует себя хорошо. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — отметил артист.