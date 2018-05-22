Поклонники певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, появившегося в Кремле на юбилейном концерте бизнесмена, банкира и поэта Михаила Гуцериева, отметили, что артист очень плохо выглядит.
Его даже сравнили с мумией. В социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия, на котором Кобзон передвигался под руку с помощником.
Позже 80-летний Кобзон рассказал "Пятому каналу", что чувствует себя хорошо. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — отметил артист.
Комментарии
Его даже сравнили с мумией
---
но поклонники бы точно так не сказали
Он еще действующий депутат гос думы?
22.05.2018 11:25
Бестия
Он ещё действующий пациент клиник Италии\Германии
22.05.2018 11:19 ну почему же? ну если мне нравится певец, но он выйдет на сцену как зомби еле передвигая ножками, не буду же я говорить, что он ваще красавчик. Возможно этим и отличаются поклонники от полоумных фанатов.
Для России 80 лет и так достойный результат. Чему удивляются?
Олигарху то не откажешь, можешь не можешь, а идти надо))))