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"Обеспокоены ситуацией": в РЖД сообщили об отказе ремонтировать старый мост

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Компания "РЖД" будет добиваться передачи объекта Росавтодору

Фото: Amic.ru

В РЖД рассказали о неготовности взять на баланс проблемный старый мост в Барнауле, компания будет добиваться через суд передачи объекта Росавтодору, сообщили Amic.ru в пресс-службе организации.

21 мая в Барнауле состоялось предварительное заседание по делу о старом мосте через Обь в Барнауле, на котором пытались решить, кто является ответственным за ремонт дорожного полотна. Росавтодор направил ходатайство о том, чтобы привлечь к делу в качестве третьего лица ОАО "РЖД". Сейчас мост находится на балансе Управления Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай, которое не готово вкладывать в ремонт объекта миллиард рублей.

Ходатайство было мотивировано тем, что земельный участок, на котором располагаются железнодорожные пути, а также коммунальный мост через реку Обь, находится в федеральной собственности и передан РЖД в постоянное бессрочное пользование. О такой вероятности ранее Amic.ru сообщали в УПРДОР "Алтай". По сведениям редакции, вопрос о мосте через Обь стоит на контроле Госдумы и Министерства транспорта. Однако это ведомство не желает забирать мост, поскольку участок дороги от Барнаула до Новоалтайска, где он располагается, находится в ведении краевых властей.

"В связи с решением Арбитражного суда привлечь Западно-Сибирскую железную дорогу в качестве третьего лица в судебном процессе в настоящее время юридическая служба дороги изучает все обстоятельства дела и готовит необходимые документы. Подчеркнем, что в данном судебном процессе Западно-Сибирская железная дорога не выступает ответчиком и, как третье лицо, будет поддерживать позицию о передаче дорожного полотна старого моста в ведение федеральных государственных структур", — пояснили в РЖД, добавив, что до окончательного решения суда вопросы о ремонте старого моста в адрес Западно-Сибирской железной дороги являются преждевременными.

Отметим, что Арбитражный суд о передаче моста пройдет 21 июня.

О судьбе моста высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".

Теперь существует несколько сценариев развития ситуации с мостом. Его необходимо ремонтировать в ближайшее время, иначе ГИБДД закроет его из-за угрозы для жизни автомобилистов. При таком раскладе возрастет нагрузка на новый мост, и это вызовет транспортный коллапс в краевой столице. Также есть вероятность, что Росавтодор начнет ремонтные работы уже в ближайшее время и объект не будет закрыт. Однако, скорее всего, основные капиталоемкие работы пройдут не раньше 2019 года. Ранее дорожные службы Новоалтайска уже заделали ямы на объекте за свой счет.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.05.2018 11:28
- гость -

надоели воду в ступе толочь

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22.05.2018 11:37
- гость -

получается что старый мост что чемодан без ручки....
значит снести нафиг

0  0
22.05.2018 11:41
- гость -

Эта волынка теперь будет до тех пор пока мост сам либо не починится либо развалится вот тогда информация дойдет до ВВП и будет назначен виновный, которого потом посадят, а вся страна будет носить цветы и игрушки к мостам!

0  0
22.05.2018 11:59
На страже шубохранилища

Тогда обязать РЖД построить автомагистраль через барнаульский ж\д вокзал, чтобы соединить центр города и спальные районы.

Не нужно ставить ребят в безвыходное положение. Предложить извозчикам выбор: или ремонтируете старый мост через речку, или строите новый через свой вокзал.
Думаю, проблема решится мгновенно.

0  0
22.05.2018 12:02
- гость -

Чего тут городить: "Я - не я, и халупа не моя"
Должно быть известно, что мосты являлись и являются стратегическими объектами и стрились прежде в интересах государства при непосредственном участии мостостроя при министерстве РЖД СССР. А значит. Независимо от смены государственного строя и перехода в дальнейшем государственной собственности в руки частной компании РЖД. Старый мост, как единый железнодорожный комплекс, является как и прежде, собственностью РЖД остается прежней наследницей, юридическим лицом, отвечающей за стратегическую безопасность обеспечения путей сообщения на необъятой нашей многострадальной Родины. Потому и ныне имеет, непосредственное отношение к рассматриваемому делу, которое по сути не стоит и выеденного яйца.
Думаю, что нечего тут дурака вылять и задницей вилиять.

0  0
22.05.2018 12:06
- гость -

Не собираюсь тут кого то осуждать. Но в силу предельного возраста, неумеющих здраво и справедливо мыслить, пора бы думать о покое.

0  0
22.05.2018 12:19
- гость -

Давно бы уже Администрации (города+края+страны), а также РЖД и Автодора сбросились и в складчину отремонтировали.
П.С. Респект дорожным службам Новоалтайска - спасибо что дыры заделали!!!

0  0
22.05.2018 12:31
Циничный котик

Вот чудо было бы, если мост отремонтировали за счёт краевого бюджета, с опережением сроков, затем пр мосту проехал Карлин на Камазе, а о таком событии четыре дня трещала Катунь 24. Эх, мечты, мечты.....

0  0
22.05.2018 12:32
- гость -

Гость от 22.05.2018 12:19 все варианты по созиданию пригодны. Но тут вырисовывается иная чуждая картина. А еще и удивляются что в стране детей брошенных очень много.
Когда с собственным мостом совладать не в силах.
Что ж еще можно выстроить, вот с такими чуждыми намерениями?

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22.05.2018 12:43
Василий

Ребята, не знаете историю - не пишите. Автодорожная часть моста всегда принадлежала государству. Еще в 50-х годах с момента постройки автодороги через мост был подписан акт, по которому город забирал дорожную часть моста себе. Причем здесь железнодорожники?????? Свою часть моста, где ходят поезда и отдельный мост, они содержат как положено. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.

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22.05.2018 12:50
гость

Сейчас мост находится на балансе Управления Росимущества

По моему вот и ответ на вопрос. Есть собственник. Кто мне мою квартиру отремонтирует, кроме меня?

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