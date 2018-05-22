Фото: Amic.ru
В РЖД рассказали о неготовности взять на баланс проблемный старый мост в Барнауле, компания будет добиваться через суд передачи объекта Росавтодору, сообщили Amic.ru в пресс-службе организации.
21 мая в Барнауле состоялось предварительное заседание по делу о старом мосте через Обь в Барнауле, на котором пытались решить, кто является ответственным за ремонт дорожного полотна. Росавтодор направил ходатайство о том, чтобы привлечь к делу в качестве третьего лица ОАО "РЖД". Сейчас мост находится на балансе Управления Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай, которое не готово вкладывать в ремонт объекта миллиард рублей.
Ходатайство было мотивировано тем, что земельный участок, на котором располагаются железнодорожные пути, а также коммунальный мост через реку Обь, находится в федеральной собственности и передан РЖД в постоянное бессрочное пользование. О такой вероятности ранее Amic.ru сообщали в УПРДОР "Алтай". По сведениям редакции, вопрос о мосте через Обь стоит на контроле Госдумы и Министерства транспорта. Однако это ведомство не желает забирать мост, поскольку участок дороги от Барнаула до Новоалтайска, где он располагается, находится в ведении краевых властей.
"В связи с решением Арбитражного суда привлечь Западно-Сибирскую железную дорогу в качестве третьего лица в судебном процессе в настоящее время юридическая служба дороги изучает все обстоятельства дела и готовит необходимые документы. Подчеркнем, что в данном судебном процессе Западно-Сибирская железная дорога не выступает ответчиком и, как третье лицо, будет поддерживать позицию о передаче дорожного полотна старого моста в ведение федеральных государственных структур", — пояснили в РЖД, добавив, что до окончательного решения суда вопросы о ремонте старого моста в адрес Западно-Сибирской железной дороги являются преждевременными.
Отметим, что Арбитражный суд о передаче моста пройдет 21 июня.
О судьбе моста высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".
Теперь существует несколько сценариев развития ситуации с мостом. Его необходимо ремонтировать в ближайшее время, иначе ГИБДД закроет его из-за угрозы для жизни автомобилистов. При таком раскладе возрастет нагрузка на новый мост, и это вызовет транспортный коллапс в краевой столице. Также есть вероятность, что Росавтодор начнет ремонтные работы уже в ближайшее время и объект не будет закрыт. Однако, скорее всего, основные капиталоемкие работы пройдут не раньше 2019 года. Ранее дорожные службы Новоалтайска уже заделали ямы на объекте за свой счет.
Комментарии
надоели воду в ступе толочь
получается что старый мост что чемодан без ручки....
значит снести нафиг
Эта волынка теперь будет до тех пор пока мост сам либо не починится либо развалится вот тогда информация дойдет до ВВП и будет назначен виновный, которого потом посадят, а вся страна будет носить цветы и игрушки к мостам!
Тогда обязать РЖД построить автомагистраль через барнаульский ж\д вокзал, чтобы соединить центр города и спальные районы.
Не нужно ставить ребят в безвыходное положение. Предложить извозчикам выбор: или ремонтируете старый мост через речку, или строите новый через свой вокзал.
Думаю, проблема решится мгновенно.
Чего тут городить: "Я - не я, и халупа не моя"
Должно быть известно, что мосты являлись и являются стратегическими объектами и стрились прежде в интересах государства при непосредственном участии мостостроя при министерстве РЖД СССР. А значит. Независимо от смены государственного строя и перехода в дальнейшем государственной собственности в руки частной компании РЖД. Старый мост, как единый железнодорожный комплекс, является как и прежде, собственностью РЖД остается прежней наследницей, юридическим лицом, отвечающей за стратегическую безопасность обеспечения путей сообщения на необъятой нашей многострадальной Родины. Потому и ныне имеет, непосредственное отношение к рассматриваемому делу, которое по сути не стоит и выеденного яйца.
Думаю, что нечего тут дурака вылять и задницей вилиять.
Не собираюсь тут кого то осуждать. Но в силу предельного возраста, неумеющих здраво и справедливо мыслить, пора бы думать о покое.
Давно бы уже Администрации (города+края+страны), а также РЖД и Автодора сбросились и в складчину отремонтировали.
П.С. Респект дорожным службам Новоалтайска - спасибо что дыры заделали!!!
Вот чудо было бы, если мост отремонтировали за счёт краевого бюджета, с опережением сроков, затем пр мосту проехал Карлин на Камазе, а о таком событии четыре дня трещала Катунь 24. Эх, мечты, мечты.....
Гость от 22.05.2018 12:19 все варианты по созиданию пригодны. Но тут вырисовывается иная чуждая картина. А еще и удивляются что в стране детей брошенных очень много.
Когда с собственным мостом совладать не в силах.
Что ж еще можно выстроить, вот с такими чуждыми намерениями?
Ребята, не знаете историю - не пишите. Автодорожная часть моста всегда принадлежала государству. Еще в 50-х годах с момента постройки автодороги через мост был подписан акт, по которому город забирал дорожную часть моста себе. Причем здесь железнодорожники?????? Свою часть моста, где ходят поезда и отдельный мост, они содержат как положено. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.
Сейчас мост находится на балансе Управления Росимущества
По моему вот и ответ на вопрос. Есть собственник. Кто мне мою квартиру отремонтирует, кроме меня?