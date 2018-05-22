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В РЖД рассказали о неготовности взять на баланс проблемный старый мост в Барнауле, компания будет добиваться через суд передачи объекта Росавтодору, сообщили Amic.ru в пресс-службе организации.

21 мая в Барнауле состоялось предварительное заседание по делу о старом мосте через Обь в Барнауле, на котором пытались решить, кто является ответственным за ремонт дорожного полотна. Росавтодор направил ходатайство о том, чтобы привлечь к делу в качестве третьего лица ОАО "РЖД". Сейчас мост находится на балансе Управления Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай, которое не готово вкладывать в ремонт объекта миллиард рублей.

Ходатайство было мотивировано тем, что земельный участок, на котором располагаются железнодорожные пути, а также коммунальный мост через реку Обь, находится в федеральной собственности и передан РЖД в постоянное бессрочное пользование. О такой вероятности ранее Amic.ru сообщали в УПРДОР "Алтай". По сведениям редакции, вопрос о мосте через Обь стоит на контроле Госдумы и Министерства транспорта. Однако это ведомство не желает забирать мост, поскольку участок дороги от Барнаула до Новоалтайска, где он располагается, находится в ведении краевых властей.

"В связи с решением Арбитражного суда привлечь Западно-Сибирскую железную дорогу в качестве третьего лица в судебном процессе в настоящее время юридическая служба дороги изучает все обстоятельства дела и готовит необходимые документы. Подчеркнем, что в данном судебном процессе Западно-Сибирская железная дорога не выступает ответчиком и, как третье лицо, будет поддерживать позицию о передаче дорожного полотна старого моста в ведение федеральных государственных структур", — пояснили в РЖД, добавив, что до окончательного решения суда вопросы о ремонте старого моста в адрес Западно-Сибирской железной дороги являются преждевременными.

Отметим, что Арбитражный суд о передаче моста пройдет 21 июня.

О судьбе моста высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".

Теперь существует несколько сценариев развития ситуации с мостом. Его необходимо ремонтировать в ближайшее время, иначе ГИБДД закроет его из-за угрозы для жизни автомобилистов. При таком раскладе возрастет нагрузка на новый мост, и это вызовет транспортный коллапс в краевой столице. Также есть вероятность, что Росавтодор начнет ремонтные работы уже в ближайшее время и объект не будет закрыт. Однако, скорее всего, основные капиталоемкие работы пройдут не раньше 2019 года. Ранее дорожные службы Новоалтайска уже заделали ямы на объекте за свой счет.