Фото: Amic.ru
В РЖД рассказали о неготовности взять на баланс проблемный старый мост в Барнауле, компания будет добиваться через суд передачи объекта Росавтодору, сообщили Amic.ru в пресс-службе организации.
21 мая в Барнауле состоялось предварительное заседание по делу о старом мосте через Обь в Барнауле, на котором пытались решить, кто является ответственным за ремонт дорожного полотна. Росавтодор направил ходатайство о том, чтобы привлечь к делу в качестве третьего лица ОАО "РЖД". Сейчас мост находится на балансе Управления Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай, которое не готово вкладывать в ремонт объекта миллиард рублей.
Ходатайство было мотивировано тем, что земельный участок, на котором располагаются железнодорожные пути, а также коммунальный мост через реку Обь, находится в федеральной собственности и передан РЖД в постоянное бессрочное пользование. О такой вероятности ранее Amic.ru сообщали в УПРДОР "Алтай". По сведениям редакции, вопрос о мосте через Обь стоит на контроле Госдумы и Министерства транспорта. Однако это ведомство не желает забирать мост, поскольку участок дороги от Барнаула до Новоалтайска, где он располагается, находится в ведении краевых властей.
"В связи с решением Арбитражного суда привлечь Западно-Сибирскую железную дорогу в качестве третьего лица в судебном процессе в настоящее время юридическая служба дороги изучает все обстоятельства дела и готовит необходимые документы. Подчеркнем, что в данном судебном процессе Западно-Сибирская железная дорога не выступает ответчиком и, как третье лицо, будет поддерживать позицию о передаче дорожного полотна старого моста в ведение федеральных государственных структур", — пояснили в РЖД, добавив, что до окончательного решения суда вопросы о ремонте старого моста в адрес Западно-Сибирской железной дороги являются преждевременными.
Отметим, что Арбитражный суд о передаче моста пройдет 21 июня.
О судьбе моста высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".
Теперь существует несколько сценариев развития ситуации с мостом. Его необходимо ремонтировать в ближайшее время, иначе ГИБДД закроет его из-за угрозы для жизни автомобилистов. При таком раскладе возрастет нагрузка на новый мост, и это вызовет транспортный коллапс в краевой столице. Также есть вероятность, что Росавтодор начнет ремонтные работы уже в ближайшее время и объект не будет закрыт. Однако, скорее всего, основные капиталоемкие работы пройдут не раньше 2019 года. Ранее дорожные службы Новоалтайска уже заделали ямы на объекте за свой счет.
Комментарии
надоели воду в ступе толочь
получается что старый мост что чемодан без ручки....
значит снести нафиг
Эта волынка теперь будет до тех пор пока мост сам либо не починится либо развалится вот тогда информация дойдет до ВВП и будет назначен виновный, которого потом посадят, а вся страна будет носить цветы и игрушки к мостам!