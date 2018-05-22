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Порыв на сетях и выход горячей воды в районе Жилплощадки в Барнауле обернулся осложнением движения в этой части города.

Из-за коммунальной аварии видимость на этом участке некоторое время была практически нулевой, движение по проспекту Калинина затруднено.

Как сообщила порталу Amic.ru пресс-секретарь Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Анастасия Лукьянова, причиной порыва стала не опрессовка.

Повреждение произошло на действующей в данный момент сети. В настоящее время выход воды на поверхность прекратился. Данные о том, сколько зданий затронет отключение горячего водоснабжения и как долго будет проходить ликвидация повреждения, в компании обещали предоставить немного позже.