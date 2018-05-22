Фото: vk.com/barneos22
Порыв на сетях и выход горячей воды в районе Жилплощадки в Барнауле обернулся осложнением движения в этой части города.
Из-за коммунальной аварии видимость на этом участке некоторое время была практически нулевой, движение по проспекту Калинина затруднено.
Как сообщила порталу Amic.ru пресс-секретарь Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Анастасия Лукьянова, причиной порыва стала не опрессовка.
Повреждение произошло на действующей в данный момент сети. В настоящее время выход воды на поверхность прекратился. Данные о том, сколько зданий затронет отключение горячего водоснабжения и как долго будет проходить ликвидация повреждения, в компании обещали предоставить немного позже.
Комментарии
а что будет тут когда опресовка начнеться)))сети там капец!!рвать будет только так
для этого и проводят опресовку чтоб выявить такие опастные участки!!а вы ноете ..
Запас прочности коммуникаций, проложенных ещё во времена СССР, исчерпался. Наступает коммунальный апокалипсис.
СССР сила - РФ отсталая во всех смыслах слабая страна.
Проклятый кровавый Сталин и тут навредил...
когда начнутся гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2 - в город ни ногой...