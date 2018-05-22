Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что концептуальное проектирование субмарины пятого поколения "Хаски" и определение ее облика завершено, сообщает РИА Новости.

"Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный", — сообщил Рахманов.

По его словам, сейчас разрабатываются тактико-технические характеристики новой подлодки.

Отмечается, что практически все сведения о многоцелевых АПЛ пятого поколения "Хаски" находятся в секрете. Известно, что субмарина является носителем перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами под названием "Циркон".

Ранее заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук заявил, что строительство АПЛ проекта "Хаски" будет заложено в государственной программе вооружения на 2018-2025 годы.

Стало известно, что Россия отказалась от новейших подлодок проекта "Борей-Б", строительство которых не было включено в госпрограмму вооружений на период до 2027 года. Как передает ТАСС, проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость — эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения включены "Бореи-А".

Отличия проектов 955 и 955А неизвестны. По данным из открытых источников, на "Бореях-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью. Подлодки проекта 955Б должны отличаться от подлодок проекта 955А новым водометным движителем и бортовым оборудованием.