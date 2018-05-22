В апреле 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 444,1 тыс. единиц, что на 4,6% ниже результата годичной давности, сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

По итогам четырех месяцев 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1,575 млн единиц, что на 1,4% меньше, чем год назад.

Лидером российского вторичного рынка является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось 26% от общего объема. В количественном выражении это составляет 115,4 тыс. штук — на 10,4% меньше, чем в апреле 2017-го.

Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей показатель достиг 50,3 тыс. экземпляров (-0,9%).

Замыкает тройку лидеров Nissan (24,6 тыс. шт.; -1,4%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в апреле нынешнего года составил 12,2 тыс. единиц — на 10,2% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию занял седан LADA 2107 (11,1 тыс. шт.; -16%). На третью строчку опустился Ford Focus (10,8 тыс. шт.; -7,5%).