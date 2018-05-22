Фото: vk.com/barneos22

Специалисты проводят откачку воды на месте коммунальной аварии в районе Жилплощадки в Барнауле, где 22 мая произошел порыв на сетях и горячая вода вышла на поверхность.

Как сообщила порталу Amic.ru пресс-секретарь Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Анастасия Лукьянова, в ходе ликвидации последствий аварии отключения горячего водоснабжения не потребуется.

Также собеседница отметила, что данные о пострадавших в результате выхода горячей воды на поверхность в компанию не поступали.

Сроки ликвидации повреждения пока остаются неясными.

Напомним, что инцидент на Жилплощадке произошел утром 22 мая. В связи с повреждением на действующей тепловой сети дорогу залило горячей водой. Из-за случившегося было осложнено движение в этом районе.