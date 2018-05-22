В Барнауле разыскивают мужчину, который накануне вечером совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что вечером в понедельник, 21 мая, в Барнауле в 20 метрах от административного здания мужчина совершил насилие в отношении несовершеннолетней. Случилось это по адресу: проезд Южный, 51.

В ведомстве эту информацию подтвердили, уточнив, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 132 УК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого. Разыскивается мужчина: на вид около 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет в вязаную темную шапку с козырьком, темную кожаную куртку, темные джинсы, в руках была светлая спортивная сумка. Особая примета: при разговоре картавит.