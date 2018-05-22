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Городские и краевые власти обсуждают вопрос о ремонте здания ДК "Сибэнергомаш" в Барнауле, чтобы избавить его от мордобоя, выставок шуб и засилья лихих 90-х. Об этом в своем блоге написал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В данный момент новый собственник здания выгоняет всех арендаторов и намерен превратить ДК в коммерческий объект. Там каждую неделю проходят выставки, ярмарки и прочие мероприятия, не имеющие отношения к культуре. При этом в ДК "Сибэнергомаш" сегодня занимаются десятки детских коллективов, и они не могут осилить растущую арендную плату. Александр Карлин отметил, какими бы трудными ни были условия, в которых приходится жить и развиваться региону, экономить на детях власти не намерены.

"Само название — Дворец культуры — звучит насмешкой по отношению к этому зданию. Какое отношение к культуре имеет бурлящая там в настоящее время деятельность, не совсем понятно. Торговля шубами, мебелью, выставки животных, представительства медицинских компаний, дискотеки с мордобоями… Заповедник лихих девяностых", — пишет глава региона.

Он напомнил, что в 90-х годах прошлого века приватизация в Алтайском крае шла с грубейшими нарушениями. Вопреки закону, в состав приватизированного имущества при создании акционерных обществ на базе бывших госпредприятий включались учреждения культуры, детские сады. Переход в частные руки неизбежно вел за собой утрату специализации. Карлин сетует, что в этом отношении судьба ДК "Котельщиков" типична. Идут годы, меняются собственники, отношение собственников к остаткам культурной составляющей здания меняется лишь в худшую сторону.

Сейчас обсуждается вопрос о "переселении" оставшихся коллективов на другие площадки. После этого власти намерены обсудить вопрос реконструкции культурного объекта.

"Подход должен носить комплексный характер — от создания детям из коллективов ДК надлежащих условий для занятий до определения дальнейшей судьбы объекта. Речь даже не столько о приобретении здания. В таком виде, как сейчас, его содержать нельзя. Оно нуждается уже не в ремонте, а в серьезной реконструкции. В ближайшее время совместно с руководством города мы обсудим все эти вопросы, найдем верное решение, определимся с источником финансирования. Права детей будут защищены. Хочу заранее предупредить собственников проблемного объекта — потакать стремлениям нажиться на больной для муниципалитета теме мы не будем", — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что новый собственник ДК "Сибэнергомаш" в 2017 году в разы повысил арендную плату для коллективов города. Под угрозой закрытия оказался центр настольного тенниса Алтайского края. Для них рента выросла в 8 раз. Под влиянием общественности и помощи краевых властей вопрос удалось временно уладить. При этом новый собственник провел небольшой ремонт внутренних помещений, убрал оттуда кафе.