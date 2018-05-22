Фото: Geometria.ru
Городские и краевые власти обсуждают вопрос о ремонте здания ДК "Сибэнергомаш" в Барнауле, чтобы избавить его от мордобоя, выставок шуб и засилья лихих 90-х. Об этом в своем блоге написал губернатор Алтайского края Александр Карлин.
В данный момент новый собственник здания выгоняет всех арендаторов и намерен превратить ДК в коммерческий объект. Там каждую неделю проходят выставки, ярмарки и прочие мероприятия, не имеющие отношения к культуре. При этом в ДК "Сибэнергомаш" сегодня занимаются десятки детских коллективов, и они не могут осилить растущую арендную плату. Александр Карлин отметил, какими бы трудными ни были условия, в которых приходится жить и развиваться региону, экономить на детях власти не намерены.
"Само название — Дворец культуры — звучит насмешкой по отношению к этому зданию. Какое отношение к культуре имеет бурлящая там в настоящее время деятельность, не совсем понятно. Торговля шубами, мебелью, выставки животных, представительства медицинских компаний, дискотеки с мордобоями… Заповедник лихих девяностых", — пишет глава региона.
Он напомнил, что в 90-х годах прошлого века приватизация в Алтайском крае шла с грубейшими нарушениями. Вопреки закону, в состав приватизированного имущества при создании акционерных обществ на базе бывших госпредприятий включались учреждения культуры, детские сады. Переход в частные руки неизбежно вел за собой утрату специализации. Карлин сетует, что в этом отношении судьба ДК "Котельщиков" типична. Идут годы, меняются собственники, отношение собственников к остаткам культурной составляющей здания меняется лишь в худшую сторону.
Сейчас обсуждается вопрос о "переселении" оставшихся коллективов на другие площадки. После этого власти намерены обсудить вопрос реконструкции культурного объекта.
"Подход должен носить комплексный характер — от создания детям из коллективов ДК надлежащих условий для занятий до определения дальнейшей судьбы объекта. Речь даже не столько о приобретении здания. В таком виде, как сейчас, его содержать нельзя. Оно нуждается уже не в ремонте, а в серьезной реконструкции. В ближайшее время совместно с руководством города мы обсудим все эти вопросы, найдем верное решение, определимся с источником финансирования. Права детей будут защищены. Хочу заранее предупредить собственников проблемного объекта — потакать стремлениям нажиться на больной для муниципалитета теме мы не будем", — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что новый собственник ДК "Сибэнергомаш" в 2017 году в разы повысил арендную плату для коллективов города. Под угрозой закрытия оказался центр настольного тенниса Алтайского края. Для них рента выросла в 8 раз. Под влиянием общественности и помощи краевых властей вопрос удалось временно уладить. При этом новый собственник провел небольшой ремонт внутренних помещений, убрал оттуда кафе.
Комментарии
90-Е СВЯТЫЕ
Аренда должна стоит столько, сколько затрачивается средств на содержание помещений + прибыль. Не важно, кружок танцулек это или торговля шубами. Государство не должно финансировать эти дела.
22.05.2018 12:18
BLATNOI
90-е - безвременье.
22.05.2018 12:25
Vanadiy2014
Тоже не совсем понимаю роль краевых властей в этой истории. Чисто коммерческая ситуация.
новый собственник здания
Чтобы понять суть проблемы надо ответить на вопрос, здание чье? Это частная собственность, муниципальная или государственная? Если частная собственность, то как ее собрались ремонтировать за счет муниципального или краевого бюджета? Или у частника хотят отжать собственность? Или там все в долях и культура будет развиваться на доле государства? Здание чье?
22.05.2018 12:41
гость
Здание чье?
Вот когда собственник не понятен, тогда и возникают проблемы, кто должен выполнять мероприятия капитального характера, в том числе противопожарные
Он напомнил, что в 90-х годах прошлого века приватизация в Алтайском крае шла с грубейшими нарушениями.
С этих слов чиновники обычно начинают рейдерский захват чужой собственности или другие беззакония.
Мне вот интересно, неужели ни кто не задумывался, в 90-е можно было все продать американцам, так как в стране денег ни у кого не было, а можно было провести провести незаконные залоговые аукционы и оставить ключевые предприятия под юрисдикцией России. Ну это так лирическое отступление.