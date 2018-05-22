Сталина, Октября, Театральная: как менялась главная площадь Барнаула

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65 лет назад в последний раз в Барнауле была переименована площадь Октября. И хотя еще в начале 2010-х годов звучали голоса сторонников избавить центральную площадь от советского топонима на что-то более нейтральное (например, Театральная площадь), всерьез вопрос о переименовании так и не поднимался.

Название площади посвящено событиям Великой Октябрьской революции 1917 года, поворотному событию в отечественной истории XX века. Первоначально площадь называлась в честь клуба Меланжевого комбината, расположенного здесь же: "В 1945 году была проведена большая работа по благоустройству площадей... Площадь у клуба Меланжевого комбината не благоустроена, эти работы намечено провести в 1946 году".

16 мая 1953 года Барнаульский горсовет принял решение о переименовании парка меланжевого комбината и Октябрьской площади в парк и площадь имени И. В. Сталина. "В целях увековечивания памяти Иосифа Виссарионовича Сталина исполком городского Совета депутатов трудящихся решил просить исполком Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР о переименовании парка меланжевого комбината в парк имени И.В. Сталина и Октябрьской площади в площадь имени И.В. Сталина", — говорится в документах.

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Между тем на фоне последующей хрущевской оттепели, а также XX съезда КПСС, уже в 1957 году барнаульской площади было возвращено название Октябрьской. Вождь народов уступил место Владимиру Ленину. Данная скульптура простояла здесь до 2012 года, пока на смену ей не пришел "Сеятель", или, как он именуется официально, памятник "Его Величеству Крестьянину". Композиция названа так в честь первых переселенцев на Алтай.

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Между тем площадь Октября до сих пор по праву считается одной из главных транспортных развязок в Барнауле. Площадь была предусмотрена Генпланом развития города 1937 года. Благодаря ей перенаправлялись транспортные потоки: по проспекту Калинина — к северной промышленной зоне и к старому мосту через Обь, по проспекту Ленина — к спальным районам города и в центр Барнаула (в том числе и по улице Советской), по проспекту Строителей — к железнодорожному вокзалу и на Павловский тракт.

К слову, здание, стоявшее на месте нынешнего долгостроя под Художественный музей, возвели в 1937 году. Изначально здесь располагалась школа № 25. Перед портиком здания как раз и находилась скульптура Иосифа Сталина.

ДК БМК открыли в конце все того же 1937 года. На основе Генплана 1951 года в середине прошлого века на площади Октября появились такие знаковые объекты, как Дом под шпилем и ДК профтехобразования (ныне — Алтайский государственный колледж).

Площадь Октября имеет сложную конфигурацию, обусловленную выходом на неё нескольких улиц под острыми углами. Благоустройство включает в себя подземные переходы для пешеходов, газоны и цветочные клумбы. Также через площадь проложены трамвайные рельсы. Кстати, до 2009 года на пл. Октября делал разворот троллейбус, ходивший по маршруту № 5. В настоящее время данный маневр, впрочем, как и сам маршрут, уже не осуществляется.

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К слову, именно тому месту, где сейчас находится площадь Октября, отводилась центральная роль в концепции так называемого "города-сада", которой занимался барнаульский архитектор Иван Носович.

Город-сад занимал территорию около 9 гектаров и имел круглую площадь в центре. От площади отходило шесть радиусов-бульваров, один из которых выходил на железнодорожный вокзал.

Несмотря на то, что замысел так и не был реализован, и сегодня в центре Барнаула можно увидеть планировку города-сада, заложенного зодчим. Центральной площадью города-сада стала современная площадь Октября. Современный проспект Строителей и сегодня ведет к железнодорожному вокзалу, несколько бульваров расходятся в разные стороны от центральной площади: проспект Ленина, проспект Калинина, улица Советская, проспект Строителей. В деревянной жилой застройке у парка "Изумрудный" до сих пор сохранились черты планировки города-сада.

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