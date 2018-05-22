В Крыму пьяный сотрудник ГИБДД стал виновником ДТП, в котором погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, сообщает СУ СКР по Крыму.

Пресс-центр МВД России сообщил, что если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным следствия, авария с участием трех машин произошла вечером в понедельник, 21 мая, на трассе Ялта-Севастополь-Гаспра.

"Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС по городу Ялта, который управлял автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудник полиции не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем КIA, который двигался во встречном направлении. После этого Mercedes протаранил ВАЗ.

"В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — годовалый ребенок. Кроме того, травмы получил другой пассажир КIA и восьмилетний пассажир автомобиля ВАЗ", — добавили в ведомстве.

Против сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.