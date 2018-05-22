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Большегрузам с молоком и зерном разрешат ездить по дорогам Алтая летом

, ИА "Амител"
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин

Фото: www.yukumyolda.com

Ограничения для большегрузных автомобилей будут сняты на дорогах регионального и межмуниципального значения в Алтайском крае, если они перевозят молочную продукцию или зерно. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Карлин.

Постановление разработано с учетом рекомендаций Минтранса России в адрес высших органов исполнительной власти субъектов России. Согласно подписанному документу, расширен перечень транспортных средств и грузов, на которые не распространяется временное ограничение.

В документе отмечается, что учитывая аграрную специфику региона, теперь временные ограничения не будут распространяться на перевозку пищевых продуктов: молочное сырье, зерновое сырье и продукты его переработки; картофель, любая продукция  овощеводства; корма для животных и их составляющие — грубые, сочные, концентрированные; фуражное зерно; мелисса; животные, лекарственные препараты; топливо (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо); смазочные масла и специальные жидкости; семенной фонд; органические и минеральные удобрения; почта и почтовые грузы; твердые и жидкие бытовые отходы.

Мера не будет распространяться на находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций специализированную технику для осуществления дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Также ограничение не коснется техники для строительства, реконструкции, ремонта и содержания объектов ЖКХ, финансирование которых осуществляется из краевого бюджета.

Кроме того, изменятся сроки информирования пользователей дорог об ограничениях. Теперь соответствующая информация должна быть опубликована не позднее чем за 10 дней до начала ограничений. Также дополнен перечень органов, которые получают уведомление об ограничении или прекращении движения транспорта.

Напомним, что временные ограничения вводят весной для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванного их переувлажнением, а также летом для транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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