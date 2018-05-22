Фото: livejournal.com

Памятник Роберту Рождественскому установят на родине поэта – в селе Косиха. Скульптуру выполнил известнейший мастер Зураб Церетели.

Как сообщает "Алтайская правда", памятник был изготовлен по просьбе дочерей Роберта Рождественского.

В настоящий момент памятник уже привезли на Алтай из Москвы. Торжественное открытие скульптуры состоится в Косихе 23 июня в рамках литературного фестиваля Роберта Рождественского.

В мероприятии примет участие дочь поэта Екатерина Рождественская.