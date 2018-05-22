Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина" призвал украинские власти уничтожить Крымский мост через Керченский пролив, пишут "Известия".

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора", — заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что "любая нормальная страна" в состоянии войны стремится уничтожить вражескую инфраструктуру.

На вопрос, намерен ли он лично уничтожать объект, Мосийчук заявил, что сделал бы это, будучи министром обороны.

Ранее американский журналист предложил украинским властям взорвать мост.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента России Владимира Путина. Он стал самым протяженным мостом в России — его длина 19 км.