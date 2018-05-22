Попавший в жесткое ДТП бийчанин отсудил компенсацию за плохую дорогу

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Водитель в Бийске, попавший в серьезное ДТП, отсудил 200 тысяч рублей — основанием для компенсации стало то, что участок дороги, где произошла авария, был некачественно очищен.

Как сообщили в краевой прокуратуре, столкновение, в результате которого были повреждены два автомобиля и причинен тяжкий вред здоровью одному из водителей, произошло в ноябре 2016 года на Коммунальном мосту.

Во время рассмотрения гражданского дела по искам участников происшествия о возмещении причиненного вреда было установлено, что одной из причин произошедшего явилось ненадлежащее состояние проезжей части, а именно — наличие на ней колеи в виде плотно укатанного замерзшего снега.

"Данное обстоятельство повлияло на изменение траектории одного из автомобилей при применении им экстренного торможения и способствовало выезду на полосу встречного движения", — уточняют в прокуратуре.

В итоге Бийский городской суд взыскал с подрядной организации, являющейся исполнителем по муниципальному контракту по очистке и содержанию дорог, в пользу пострадавшего водителя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Алтайский краевой суд в апелляционном порядке оставил это судебное решение без изменения.